주한독일상공회의소(KGCCI, 대표 마리 안토니아 폰 쉔부르크)는 지난 25일 서울 포시즌스호텔에서 제45회 정기총회를 열고 신임 이사회를 구성했다고 밝혔다.

이번 총회에서는 크리스토프 노박 닥서코리아 대표이사가 독일 회장으로 선출됐다. 노박 신임 회장은 물류 및 공급망 관리 분야에서 20년 이상의 국제 경험을 보유한 전문가로, 2024년 닥서코리아 합류 이전에는 4플로우(4flow)와 DB쉥커에서 주요 직책을 역임했다. 또한 지난 2년간 주한독일상공회의소 이사로 활동하며 한독 경제 협력과 산업 교류 확대에 기여해왔다.

독일 부회장에는 슈테펜 트라베르트 쾨르버파마 대표 겸 아시아태평양 영업 총괄 수석부사장이 선임됐다. 트라베르트 부회장은 아시아 지역에서 20년 이상 경력을 쌓았으며, 쾨르버파마 합류 전 한국일리스엔지니어링 대표와 일리스 그룹 집행위원회 위원 등을 역임했다.

이번 정기총회에서는 신임 이사진도 함께 선임됐다. 서정욱 TÜV SÜD 코리아 대표가 재무담당 이사로 임명됐으며, 이진아 바이엘코리아 대표, 피터 안데르손 만트럭버스코리아 사장, 이희환 에어버스 코리아 대표, 마티아스 부세 포르쉐코리아 대표가 신임 이사로 합류했다.

기존 이사진으로는 울프 알빈손 타우러스 시스템즈 코리아 부사장, 정하중 한국지멘스 대표, 미하엘 헤닉 한국리커만 대표이사, 틸 헤어만 BMW그룹코리아 최고재무책임자(CFO), 사샤 요바노비치 베바스토코리아 아시아태평양 최고재무책임자(CFO), 전일승 윌로펌프 대표, 강동윤 아우모비오 코리아 대표이사, 김우규 한국머크 대표, 김영미 헨켈코리아 대표이사, 마첼로 루수아르디 로버트보쉬코리아 대표, 레안드로 토니단델 루프트한자 한국지사장, 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표가 이름을 올렸다.

박현남 주한독일상의 한국 회장 겸 도이치은행 그룹 한국대표는 “다양한 산업을 대표하는 역량 있는 리더들과 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “주한독일상공회의소가 회원사의 든든한 대변자이자 한국과 독일 비즈니스 커뮤니티를 잇는 신뢰받는 가교 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.