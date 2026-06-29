2023년 개관 후 누적 48회 교육 전국 사업장서 위험요인 발굴·개선활동 진행

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 안전체험관 개관 이후 3년간 안전교육 누적 이수자가 1000명을 넘어섰다고 29일 밝혔다.

2023년 경기도 광주 곤지암메가허브에 문을 연 안전체험관은 현재까지 총 48회의 체험형 안전교육을 진행했다. 2024년에는 물류업계 최초로 한국산업안전보건공단의 ‘민간 안전체험교육장’ 인증을 획득한 바 있다.

CJ대한통운은 안전을 실질적인 조직문화로 정착시키기 위해 위험 인지부터 응급상황 대응까지 아우르는 체계적인 교육 프로그램을 구축했다고 설명했다. 물류산업은 대형 차량과 중장비, 자동화 설비가 복합적으로 운영되는 특성상 현장 구성원의 안전의식과 대응 역량이 중요하기 때문이다.

총 9개 체험 과정, 240분으로 구성된 교육 과정에서는 안전모 충격, 감전, 전도(넘어짐) 등 실제 발생할 수 있는 사고 상황을 연출해 대처 능력을 높이고 있으며, 실제 현장과 유사한 교육환경을 만들기 위해 가상현실(VR) 장비도 도입했다. 또한 대한심폐소생협회 교육기관 인증을 획득해 심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 교육도 자체 운영하고 있다.

안전체험관에서 익힌 안전 수칙과 비상 대응 절차는 전국 사업장에서 실천으로 이어지고 있다. 지난해 12월 경기 김포 지역 물류센터 냉장라인에서 작업 중 의식을 잃고 쓰러진 작업자를 발견한 직원이 신속하게 심폐소생술을 실시했다. 이외에도 끼임 위험구간 안전표지 설치, 작업장 조도 개선, 보행자 동선 분리 등 잠재 위험요인을 선제적으로 발굴하고 개선하는 현장 안전활동도 진행하고 있다.

CJ대한통운은 자사 임직원뿐 아니라 타물류사와 협력사를 대상으로도 동일한 체험형 안전교육을 제공하며 물류업계 전반의 안전 수준을 높이는데 이바지하고 있다.

아울러 CJ대한통운은 혹서기 온열질환 예방을 위한 대응체계도 강화하고 있다. 업계 최초로 택배기사 작업중지권과 면책권을 보장하며 고령자, 기저질환자 등 고위험군 대상으로 건강상태 점검과 배송물량 탄력조정 등 맞춤형 관리 체계를 운영한다. 또 정부 권고안보다 강화된 휴식 시간을 전 현장에 의무 적용하고, 자체 개발한 온습도 관측 시스템 ‘로이스 온도’를 확대 도입했다.

김유승 CJ대한통운 안전경영실장은 “안전은 구호나 규정을 전달하는 것만으로 완성되는 것이 아니라 모든 구성원들이 경각심을 갖고 현장의 위험요인을 함께 발견하고 개선해 나갈 때 비로소 조직문화로 자리잡을 수 있다”고 말했다.

이어 “체험형 안전교육과 현장 중심 예방활동, 디지털 기술 기반 안전관리 체계를 지속 고도화해 회사 내 예방 중심 안전문화를 내재화하는 것을 넘어 물류산업 전반에 안전문화가 뿌리내릴 수 있도록 안전경영을 선도해 나가겠다”고 말했다.