만우절 SNS 캠페인 콘셉트가 실제 상품으로 그랜저·싼타페·아이오닉9 등 차량 디자인 띠부씰 포함 수집 인증·룰렛 이벤트로 고객 참여 유도

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 편의점 GS25와 손잡고 아이스크림 제품 ‘현차는 빵빵’을 선보인다. 자동차 브랜드가 편의점 상품을 통해 소비자 일상으로 접점을 넓히는 이색 협업 사례다.

현대차는 GS25와 협업한 샌드형 아이스크림 ‘현차는 빵빵’을 다음 달 1일부터 전국 GS25 매장에서 판매한다고 29일 밝혔다.

‘현차는 빵빵’은 빵 사이에 크림치즈 맛 아이스크림을 넣은 제품이다. 2022년 현대차 공식 사회관계망서비스(SNS) 만우절 캠페인에서 공개됐던 베이커리 콘셉트에서 아이디어를 얻어 실제 상품으로 만들어졌다.

당시 온라인에서 제품 출시를 요청하는 반응이 이어지자 현대차는 GS25와 협업해 여름철 간식 형태로 상품화했다. 자동차와 직접 관련이 없는 식품 카테고리를 활용해 젊은 소비자와의 브랜드 접점을 넓히려는 시도로 풀이된다.

제품에는 현대차 승용차 라인업을 활용한 띠부씰이 들어간다. 그랜저, 싼타페, 넥쏘, 아이오닉 9 등 차량 디자인을 담은 띠부씰 총 20종 가운데 1종이 무작위로 동봉된다. 소비자가 제품을 구매하면서 자연스럽게 현대차 라인업을 접하도록 한 구성이다.

현대차는 제품 출시를 기념해 7월 한 달 동안 고객 참여 이벤트도 진행한다.

먼저 제품에 들어 있는 현대차 띠부씰 20종을 모두 모아 현대차 공식 인스타그램에 인증한 고객 가운데 선착순 3명에게는 1인당 200만원 상당의 제주도 여행 패키지를 제공한다.

제품 포장지에 인쇄된 QR코드를 통해 참여할 수 있는 룰렛 이벤트도 마련했다. 현대차는 룰렛 이벤트를 통해 총 900만원 상당의 차량 할인쿠폰을 지급한다. 1등 당첨자 2명에게는 각각 300만원, 2등 당첨자 6명에게는 각각 50만원의 차량 할인쿠폰을 제공한다.

현대차는 앞으로도 다양한 연령층과 접점을 넓히기 위해 이색 협업과 고객 참여형 마케팅을 이어간다는 계획이다.

현대차 관계자는 “젊은 고객층의 흥미를 유도하고 새로운 브랜드 경험을 선사하기 위해 이번 제품을 출시하게 됐다”며 “다양한 연령의 소비자들이 자주 방문하는 편의점과의 협력을 통해 현대차가 고객들에게 더욱 친숙한 브랜드로 다가갈 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.