- 충남도, 월간 충남 7월호 발간…부여·당진·금산·보령 여행지 충남 3색의 매력소개

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 ‘충남 여름 3색(色) 로드’를 주제로 지역 대표 축제와 여름꽃 명소를 연계한 여행코스를 담은 월간 충남 7월호를 29일 발간했다. 여행코스는 당일 또는 1박 2일 일정으로 충남의 대표적 테마 여행지 부여, 당진, 보령 등을 소개한다.

▶ ‘연꽃 로드’ 초록 융단 위에 피어난 천년의 설렘, 부여·당진

부여는 백제 역사 문화유산과 연꽃 명소를 함께 둘러볼 수 있는 여행지다.

부소산성과 낙화암은 백제 역사와 백마강 경관을 감상할 수 있는 명소이며, 정림사지는 백제 석조문화의 뛰어난 예술성을 보여준다.

우리나라에서 가장 오래된 인공 연못인 궁남지는 국내 대표 연꽃 명소로, 7월 3∼5일 부여서동연꽃축제 기간에는 연꽃과 함께 화려한 야간 경관과 다채로운 공연을 볼 수 있다.

또 왕릉원과 천정대 백제보, 백제문화단지, 무량사, 서동요 테마파크 등 곳곳에서 백제의 숨결과 천년 역사의 흔적을 만날 수 있다.

부여 추천 코스는 부소산 낙화암 → 정림사지 → 궁남지(부여서동연꽃축제 7.3.∼5.) → 부여 왕릉원 → 천정대 백제보 → 백마강 → 백제문화단지 → 무량사 → 서동요 테마파크 → 성흥산 사랑나무다.

삼선산수목원, 삽교호 관광지도 여름철 자연 경관과 휴식을 즐기기에 적합하다.

당진 추천 코스는 면천읍성 골정지 → 솔뫼성지 → 신리성지 → 합덕성당 → 합덕수리민속박물관·합덕제(당진 합덕연꽃축제 7.3.∼5.) → 삼선산수목원 → 삽교호 관광지다.

▶ ‘보양 로드’ 몸과 마음을 채우는 건강한 여름, 금산

금산은 인삼과 자연을 중심으로 한 건강 여행지로, 월영산 출렁다리는 금강과 월영산 산세를 조망할 수 있는 금산 대표 명소다.

전통 인삼 재배 환경을 살펴볼 수 있는 전망대 삼락원과 인근 인삼어죽마을, 인삼 산업의 역사를 비롯해 금산 지역의 역사·문화를 알 수 있는 금산역사문화박물관과 금산인삼관도 가보면 좋다.

금산세계인삼엑스포광장에선 7월 10∼12일 금산 인삼을 활용한 다양한 먹거리·체험을 즐길 수 있는 제6회 금산 삼계탕축제가 열린다.

인삼약령시장은 전국 최대 인삼 유통시장으로 다양한 인삼 제품과 먹거리를 만날 수 있고, 개삼터와 뿌리깊은 인삼체험마을은 금산 인삼의 역사와 문화를 생생하게 체험할 수 있는 공간이다.

천년고찰 보석사와 금산산림문화타운은 숲과 계곡을 활용한 휴식 공간으로 여름철 방문객들에게 인기가 높다.

금산 추천 코스는 월영산 출렁다리 → 삼락원 → 금산역사문화박물관 → 금산인삼관·금산 삼계탕축제(7.10.∼12.) → 인삼약령시장 → 개삼터공원·뿌리깊은 인삼체험마을 → 보석사 → 금산산림문화타운이다.

▶ ‘디톡스 로드’ 일상의 스트레스를 날릴 머드 디톡스, 보령

보령은 바다와 숲이 어우러진 여름 대표 관광지로 숲과 서해 낙조를 즐길 수 있는 원산도 자연휴양림과 신선한 수산물을 맛볼 수 있는 대천항, 동양 유일의 조개껍질 백사장과 짚트랙·스카이바이크 등 다양한 해양레저를 즐길 수 있는 대천해수욕장이 대표적이다.

7월 24일∼8월 9일 열리는 보령머드축제에선 머드 체험과 슈퍼 케이-팝(K-POP) 콘서트, 빅 머드쇼 등 공연이 펼쳐지며, 인근 보령머드테마파크에선 머드의 효능과 가치를 더 깊이 체험할 수 있다.

상화원과 개화예술공원, 석탄박물관은 자연과 역사·문화가 어우러진 관광지이며, 오랜 역사를 간직한 성주사지와 더위를 잊게 해주는 냉풍욕장도 둘러보면 좋다.

보령방조제와 오천항을 한눈에 볼 수 있는 충청수영성도 가볼 만한 관광지다.

보령 추천 코스는 보령해저터널·원산도 자연휴양림 → 대천항 → 대천해수욕장(짚트랙·스카이바이크) → 보령머드축제 → 보령머드테마파크 → 상화원 → 개화예술공원 → 석탄박물관 → 성주사지 → 냉풍욕장 → 충청수영성이다.

충남도는 당진·금산 반값 여행 지원사업과 충남투어패스, 반값 관광택시, 지역사랑 철도여행, 디지털 관광주민증 등 다양한 관광 혜택도 제공 중이며, 여행 전 충남관광 누리집을 참고하면 알뜰하게 여행을 즐길 수 있다.

도 관계자는 “연꽃과 보양 음식, 머드 체험 등 충남만의 여름 콘텐츠를 제대로 즐길 수 있는 여행 일정을 구성했다”며 “도내 다양한 관광자원을 통해 특별한 여름휴가를 보내시길 바란다”고 말했다.