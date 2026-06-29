폭염 앞 이천·인천센터 찾아 현장 점검

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 온열질환 예방을 위한 혹서기 현장 안전 점검을 진행했다.

CFS에 따르면 정종철 CFS 대표는 지난 25일과 26일 이천2센터·인천4센터를 각각 방문해 현장 안전보건 관리 상태를 점검했다고 29일 밝혔다. 그는 현장 임직원에게 얼음 음료와 선물을 직접 전달하고, 폭염 대비 조치가 현장에서 실효성 있게 작동하고 있는지 살폈다.

정 대표는 이 자리에서 “근로자의 건강과 안전이 최우선 가치”라며 “모든 현장 임직원이 안전하고 건강하게 여름을 날 수 있도록 냉방 인프라 투자와 전문적인 예방관리를 강화하겠다”고 말했다.

CFS는 혹서기 온열질환을 효과적으로 예방하기 위해 냉방설비 등에 대한 투자를 이어왔다. 매년 수백억원을 투자해 센터 집중근무 구역의 온도를 낮추는 ‘HVAC(냉난방·환기·공조) 프로젝트’도 확대하고 있다. 외부 열기를 차단하는 냉기 밀폐형 도어와 실링팬·서큘레이터·대형 선풍기 등도 확충했다.

현장 임직원에게는 폭염 대응 물품을 지원했다. 혹서기 키트를 비롯해 냉매조끼·쿨토시·냉패치·넥쿨러 등을 지급했다. 작업 전 현장 안전 교육도 시행 중이다. 또 안전·보건관리자 전원을 정규직으로 채용하고, 관련 전문 인력을 배치했다.

보건관리자는 전원 간호사 면허를 소지하고 임상 경험을 갖춘 전문인력으로 구성했다. 이들은 현장 근로자들에게 온열·심혈관·근골격계 질환 예방 상담부터 직무 스트레스 관리, 작업환경 개선 자문까지 맞춤형 서비스를 제공한다.