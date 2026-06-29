은행 변동금리채권, KOFR 기준 비중 확대 매해 10%P씩 늘려 2031년까지 50% 목표 이자율스왑도 KOFR 거래 목표 70%로 올려

[헤럴드경제=박성준 기자]금융감독원이 다음 달 1일부터 은행 등 금융회사에 새로운 지표금리인 ‘KOFR(코파·무위험지표금리)’를 더 적극적으로 쓰도록 하는 행정지도를 시행한다. 그동안 대출과 채권 금리의 기준으로 널리 활용된 양도성예금증서(CD) 금리 대신, 실거래 기반으로 산출돼 신뢰도가 높은 KOFR 활용 비중을 단계적으로 늘려가겠다는 게 핵심이다.

금감원은 정부의 지표금리 개혁 방침에 맞춰 금융시장에서 국채·통안채 담보 익일물 RP금리인 코파 활성화를 가속하기 위해 다음 달부터 신규 행정지도 1건과 기존 행정지도 연장 1건을 시행한다고 29일 밝혔다. 정부는 지난 3월 금융위원회를 통해 지표금리를 무위험금리인 코파로 전환하는 지표금리 개혁 추진 방안을 내건 바 있다.

먼저 은행이 발행하는 변동금리부채권(FRN)에 대해 코파 준거 비율 목표를 새로 도입한다. 현재 은행권 FRN은 대부분 CD 금리를 준거로 발행되고 있는데, 이를 코파 기준으로 전환하려는 취지다. 1차 연도인 다음 달부터 내년 6월까지 은행권은 신규 발행하는 FRN의 10% 이상을 코파 준거로 발행해야 한다. 목표 비율은 매년 10%포인트(p)씩 높아져 2031년 6월에는 50%까지 확대된다.

한국산업은행과 중소기업은행, 한국수출입은행 등 정책금융기관은 목표비율이 은행권보다 15%포인트 높게 설정돼 1차 연도 25%에서 시작해 5차 연도인 2031년 6월에는 65%까지 늘어난다. 이번 행정지도 대상은 ▷시중은행 7개사 ▷지방은행 5개사 ▷특수은행 2개사 ▷인터넷전문은행 3개사 ▷정책금융기관 3개사 등 총 20개사다.

이자율스왑 시장에서도 코파 거래 목표비율을 상향한다. 금감원은 지난해 7월부터 이달까지 이자율스왑 거래의 10% 이상을 코파 준거로 체결하도록 하는 1차 연도 행정지도를 시행해 왔다. 하지만 국내 KOFR 기반 이자율스왑 거래 비중은 올해 초 기준 11.8%에 그쳐, CD금리 등 기존 호가성 지표금리에 대한 의존도가 여전히 높은 것으로 나타났다.

내달 시작되는 2차 연도(2026년 7월~2027년 6월)에는 목표 비율을 20%에서 25%로 올리고, 5차 연도인 2030년 6월 최종 목표치도 50%에서 70%로 상향했다. 매년 상향 폭도 기존 10%포인트에서 15%포인트로 확대된다.

장기물 거래를 유도하기 위한 인센티브도 강화돼 만기 5년 초과 10년 이하 거래의 가산율은 10%에서 30%로, 10년 초과 거래는 20%에서 50%로 각각 높아진다. 해당 행정지도에는 은행 17개사와 증권사 12개사 등 총 29개사가 참여한다.

금감원 관계자는 “지표금리 개혁과 관련된 거래 현황을 지속해서 점검하고, KOFR 활성화를 위한 시장참여자들의 자율적 노력을 지원할 예정”이라고 말했다.