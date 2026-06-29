7월 29일 ‘1:1 맞춤형 집중상담’ 운영… 상담인원 지난해 90명에서 110명으로 확대 8월 11일부터 22일까지 ‘수험생 전담 상담관’ 추가 운영...지원가능 대학 분석 등 심층상담 제공 8월 12일 입시전문강사 초청 ‘수시 합격 전략 설명회’ 개최...관내 수험생·학부모 400명 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 2027학년도 대학입시 수시 전형을 준비하는 수험생과 학부모가 효과적인 합격 전략을 수립할 수 있도록 ‘맞춤형 진학 지원 프로그램’을 본격 운영한다.

이번 프로그램은 ▷1:1 맞춤형 집중상담 ▷수험생 전담 상담관 운영 ▷수시 합격 전략 설명회 등 3가지 진학 지원 체계로 운영된다. 구는 학생별 진학 목표와 역량을 고려한 맞춤형 상담과 최신 입시 정보를 제공해 수험생과 학부모의 정보 격차를 줄이고 성공적인 수시 지원을 돕는다는 계획이다.

먼저 오는 7월 29일 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 ‘1:1 맞춤형 집중상담’을 운영한다. 입시 전문 상담관 11명이 학생별 성적과 학교생활기록부를 분석해 지원 가능 대학과 대학별 수시 전형 전략을 제시할 예정이다.

특히 올해는 더 많은 수험생에게 상담 기회를 제공하기 위해 상담 인원을 지난해 90명에서 110명으로 확대하고 상담관도 기존 10명에서 11명으로 늘렸다. 또 선착순 접수 방식을 전산 추첨 방식으로 변경해 운영의 공정성과 투명성을 높였다.

상담을 희망하는 수험생과 학부모는 6월 29일부터 7월 3일까지 양천구 평생학습포털에서 온라인으로 신청하면 된다. 전산추첨은 7월 6일 진행되며, 선정 결과는 7월 7일 구청 홈페이지를 통해 공개하고 대상자에게 개별 안내할 예정이다.

오는 8월 12일 오후 7시 해누리타운 해누리홀에서는 입시전문 종로학원 임성호 대표를 초청해 ‘2027 대입 수시 합격 전략 설명회‘를 개최한다. 임성호 대표는 EBS 교육정책 자문위원을 역임한 입시 전문가로 이날 설명회에서 2027학년도 수시 전형의 주요 변화와 대학별 전형 특징, 합격 가능성을 높이는 지원 전략 등을 상세히 소개할 예정이다. 설명회는 관내 수험생과 학부모 400명을 대상으로 진행되며, 7월 15일부터 양천구 평생학습포털에서 신청할 수 있다.

이 외에도 구는 8월 11일부터 22일까지 양천교육지원센터에서 ‘수험생 전담 상담관’을 추가 운영하며 수험생 대상 심층 상담을 강화해 수요 증가에 대응할 계획이다. 참여 신청은 7월 27일 오전 10시부터 양천구 평생학습포털에서 온라인으로 접수할 수 있다.

이기재 양천구청장은 “복잡하고 다변화되는 대학 입시 체제 속에서 관내 수험생과 학부모들이 불안감을 덜고 체계적인 합격 전략을 세울 수 있도록 맞춤형 상담 규모를 확대하고 전문성을 강화했다”며 “앞으로도 학생들이 자신의 역량과 적성에 맞는 진로를 설계할 수 있도록 맞춤형 교육지원 정책을 지속적으로 확대해나가겠다“고 말했다.