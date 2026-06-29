7월 1일 오후 5시 구로구민회관서 개최…구민 누구나 함께하는 개방형 행사 구민 대표 9명 ‘구민 임명장’ 전달, 주민화합 퍼포먼스로 새 출발 다짐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 7월 1일 오후 5시 구로구민회관 대강당에서 민선 제9기 구로구청장 취임식을 개최한다.

이번 취임식은 민선 9기 구정의 새로운 출발을 구민과 함께 다짐하는 자리로, 구는 의전 중심의 행사보다 구민 참여와 화합의 의미를 살리는 데 중점을 두고 누구나 자유롭게 참석할 수 있는 개방형 행사로 운영할 계획이다.

행사는 구로구립소년소녀합창단의 식전공연으로 시작해 개회, 국민의례, 내빈소개, 구청장 약력 소개, 구민 임명장 전달, 취임선서, 취임사, 축사, 주민화합 퍼포먼스, 축하공연 순으로 진행된다.

이번 취임식에서는 구민 대표가 직접 참여하는 프로그램이 마련된다. 어린이·청소년, 청년, 노동자, 소상공인, 여성, 자원봉사자, 장애인, 다문화가족, 어르신 등 9개 분야 구민 대표가 구민의 바람과 당부를 담은 ‘구민 임명장’을 구청장에게 전달한다.

구민 임명장에는 아이들이 안전하게 성장하는 구로, 청년이 도전하고 희망을 품을 수 있는 구로, 일하는 사람이 존중받는 구로, 골목상권에 힘이 되는 구로, 누구도 소외되지 않는 포용의 구로 등 민선 9기 구정에 대한 구민의 기대가 담긴다.

취임사 이후에는 구민 대표 9명과 구청장이 함께하는 주민화합 퍼포먼스가 이어진다. LED 화면을 활용한 이번 퍼포먼스는 구민의 마음과 기대를 모아 민선 9기의 새출발을 함께 열어간다는 의미를 담았다.

구는 행사장을 찾은 구민들이 함께 참여할 수 있도록 구로구민회관 1층 갤러리 구루지와 구로근린공원 야외무대에 유튜브 생중계 관람공간도 운영한다. 또 안전한 행사 진행을 위해 의료반과 구급차를 배치하고, 무더위에 대비해 음수대와 그늘막 등도 마련할 예정이다.

장인홍 구청장은 “취임식의 주인공은 구청장이 아니라 구로의 미래를 함께 만들어갈 구민”이라며 “구민께서 맡겨주신 책임을 무겁게 새기고, 구민의 삶에 힘이 되는 구로를 만들어가겠다”고 말했다.