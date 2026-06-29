7월 20일부터 8월 7일까지, 윈드서핑 100명·레저카누 350명 모집 윈드서핑 6월 29일부터, 레저카누 7월 20일부터 강동구청 누리집에서 신청 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 오는 7월 20일부터 8월 7일까지, 뚝섬 윈드서핑장과 미사경정공원에서 ‘여름 수상스포츠 체험 교실’을 운영한다.

이번 체험 교실은 구민들이 도심 가까이에서 수상 스포츠를 접할 수 있도록 마련한 프로그램이다. 윈드서핑, 패들보드, 카약, 레저카누 등 다양한 종목을 체험하며 구민들이 여름철에 알맞은 건강한 여가 활동을 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

먼저, ‘윈드서핑 교실’은 7월 20일부터 7월 30일까지, 뚝섬 윈드서핑장에서 운영된다. 중학교 1학년 이상 강동구민이면 누구나 신청할 수 있으며, 회차별 20명씩 5회에 걸쳐 총 100명을 모집한다. 참가자들은 푸르른 한강에서 윈드서핑을 비롯해 패들보드와 카약도 즐길 수 있다.

이어 ‘레저카누 교실’은 8월 3일부터 8월 7일까지 미사경정공원에서 진행된다. 강동구청 소속 카누선수단의 사회공헌 활동과 연계한 프로그램으로, 선수들이 참가자들에게 카누 조종술을 직접 지도한다. 초등학교 3학년 이상 강동구민이면 신청할 수 있으며, 회차별 35명씩 10회에 걸쳐 총 350명을 모집한다.

두 프로그램 모두 신청 인원이 모집 정원을 초과할 경우 전산 추첨으로 참가자를 선정하며, 결과는 개별적으로 통보할 예정이다.

아울러, 구는 체험 기회가 상대적으로 부족한 아동을 위해 지역아동센터 등과 연계해 ‘무료 특별 강습’도 운영할 계획이다.

안전관리도 강화된다. 구는 프로그램 운영 전 참가자를 대상으로 안전교육을 하고, 운영 중 안전 수칙을 철저히 준수할 예정이다. 또 참가자 단체보험에 가입해 안전한 체험 환경을 마련한다.

신청 기간은 ‘윈드서핑 교실’은 6월 29일부터 7월 3일까지, ‘레저카누 교실’은 7월 20일부터 7월 24일까지다. 참여를 희망하는 구민은 강동구청 누리집(홈페이지)에서 온라인으로 신청할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 수상스포츠 체험 교실이 구민들에게 여름철 특별한 추억이 되기를 바란다”며“참가자들이 안전하게 수상스포츠를 즐길 수 있도록 준비와 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.