[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 엑스코는 다음달 3일부터 5일까지 서관 앞 야외광장에서 누구나 무료로 즐길 수 있는 도심 속 캠프닉 콘셉트의 야간축제‘이 밤의 끝을 잡코’를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 대구시가 주최하고 엑스코가 주관하며 EXCO 국제회의복합지구 활성화와 ESG 경영 실천을 위해 기획된 시민 참여형 프로젝트다.

특히 같은 기간 열리는 글로벌 전시회 ‘메디엑스포 코리아 2026’과 연계 개최돼 비즈니스 관람객과 지역 시민이 함께 어우러지는 복합문화의 장이 될 것으로 기대된다.

이번 축제 공간은 시민들이 도심 속 휴식을 만끽할 수 있도록 캠핑&피크닉존, 푸드존, 플리마켓존, 놀이존, 체험존 등 5개의 테마 공간으로 구성된다.

여름밤의 감성을 더할 무대 프로그램은 매일 오후 4시부터 펼쳐진다.

첫날인 3일에는 버스킹과 마술공연을 시작으로 ‘히든싱어’ 우승자 초청 공연, EDM 파티가 진행돼 축제의 서막을 연다.

4일에는 최애 캐릭터 코스프레 포토타임과 ‘너의 목소리가 보여’ 출신 가수의 축하공연이 이어지며 마지막 날인 5일에는 벌룬쇼와 함께 야외에서 영화를 감상하는 ‘이밤의 시네마’가 운영된다.

전춘우 엑스코 대표이사는 “이번 축제는 메디엑스포 코리아 2026과 함께 지역민이 문화와 기술의 가치를 동시에 체험하는 장이 될 것“이라고 말했다.