2개 분기 연속 증가…투자 규모, 총자산 0.7% 수준 보험 31.4조·은행 11.9조·증권 7.2조…북미 중심 EOD 200억 증가…금감원 “건전성 관리 지속”

[헤럴드경제=박성준 기자] 국내 금융회사의 해외 부동산 대체투자 잔액이 2개 분기 연속 증가한 것으로 집계됐다.

금융감독원이 29일 발표한 ‘2025년 12월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’에 따르면 지난해 말 국내 금융사 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조9000억원으로, 전분기 대비 8000억원 증가했다. 이는 직전 분기에 이어 2개 분기 연속 늘어난 결과다. 다만 부동산 대체투자 규모는 금융권 총자산(7737조9000억원)의 0.7% 수준이다.

해외 부동산 대체투자란 전통적인 주식·채권 대신 해외의 상업용 오피스, 물류시설, 호텔 등에 투자하여 수익을 창출하는 방식이다.

업권별로는 보험이 31조4000억원(56.2%)으로 가장 많았다. 이어 ▷은행 11조9000억원(21.3%) ▷증권 7조2000억원(12.8%) ▷상호금융 3조4000억원(6.1%) ▷여신전문업 2조원(3.5%) ▷저축은행 1000억원(0.1%) 순으로 많았다.

지역별로는 북미 투자가 34조3000억원(61.4%)으로 가장 많았으며, 유럽 10조1000억원(18.1%)과 아시아 3조6000억원(6.4%) 등이 뒤를 이었다. 그 외 오세아니아·남미·아프리카 등 기타 지역에서 7조8000억원(14.0%)으로 집계됐다.

올해 11조1000억원(19.8%)의 만기가 도래하며, 2030년까지는 누적 37조8000억원(67.6%)의 만기가 돌아온다.

자산건전성 측면에서는 해외 단일 사업장(부동산) 투자 32조3000억원 중 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 규모는 2조800억원(6.45%)으로 집계됐다. EOD는 투자한 사업장의 신용도가 나빠져 대출금을 만기 전에 돌려받는 절차로, 이때 투자한 금융사가 손실을 입을 수 있다.

EOD는 직전분기까지 3개 분기 연속 감소세를 보였으나, 4분기 중 일부 사업장에서 EOD가 신규 발생하면서 전 분기 대비 200억원 늘었다. 자산 유형별로는 복합시설 등에서 1조5200억원으로 EOD 비중이 가장 컸고, 오피스가 4000억원으로 뒤를 이었다.

금감원은 전 금융권의 해외 부동산 투자 현황을 지속 모니터링하고 손실 인식 적정성을 점검하는 등 건전성 관리를 이어갈 계획이다.

금감원은 “해외 부동산 시장은 주요국 가격 지수 기준 완만한 회복세를 유지하고 있으나 지역별·유형별로 회복 양상이 다르다”면서 “최근 물가 상승 등에 기인한 글로벌 금리 인상 가능성이 확대되는 등 불확실성이 남아 있는 만큼 위험 관리에 집중할 필요가 있다”고 말했다.