[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 최근 정부가 추진 중인 ‘광주·전남권 제2 반도체 클러스터 조성 계획’에 대해 깊은 우려를 표명하고 나섰다.

28일 경북도의회에 따르면 도의회는 지난 26일 발표한 성명서를 통해 “국가균형발전은 반드시 이뤄져야 할 시대적 과제이지만 이것이 산업정책을 정치의 논리에 가두는 구실이 되어서는 안 된다”고 지적했다.

그러면서 “반도체 투자는 인력, 전력, 용수, 연구개발 역량, 공급망 등 입지 조건이 철저히 검토된 후 결정돼야 하는 백년대계”라며 반도체 산업의 최적지로 경북 구미를 제시했다.

그 이유로 “구미는 SK실트론을 비롯한 소재·부품·장비(소부장) 기업이 촘촘하게 집적돼 있어 전 공정 팹이 들어서는 즉시 시너지를 낼 수 있는 협력 생태계가 이미 완비된 곳”이라고 강조했다.

이어 “맨바닥에서 인프라를 새로 구축해야 하는 타지역과 달리 경북은 전력 자립도가 228%로 전국 1위 수준에 달해 대규모 팹을 안정적으로 가동할 수 있는 여유 전력을 이미 확보하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “여기에 더해 낙동강 수계를 기반으로 한 안정적인 공업용수 공급 체계까지 갖추고 있다”며 “이미 검증된 산업 생태계를 활용하면 천문학적인 비용과 시간을 획기적으로 절감할 수 있다”고 역설했다.