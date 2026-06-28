[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 ‘RE100 안강 e-모빌리티 전용 산업단지’ 조성을 추진한다고 28일 밝혔다.

RE100 산업단지는 산업단지에서 사용하는 전력을 태양광·풍력 등 재생에너지로 충당하는 친환경 산업단지다.

안강읍 갑산·근계리 일원 약 79만㎡(24만평) 부지에 1805억원을 투입해 2030년까지 공영개발 방식으로 조성된다.

이 산업단지는 오는 2028년 초 착공을 목표로 2단계로 나눠 추진된다.

산단에는 미래차 소재·부품·장비 산업과 e-모빌리티 분야 우량강소기업을 유치하고 양질의 일자리 창출과 청년층 지역 정착 기반을 마련한다.

또 민간기업이 추진하는 150㎿ 규모 풍력 발전사업과 연계해 입주기업에 안정적인 전력 공급을 위한 기반을 마련하고 산업용 전기요금보다 10~20% 저렴한 전력을 20년간 공급한다.

주낙영 경주시장은 “안강은 경주 북부권 중심지였지만 산업 구조 변화에 충분히 대응하지 못하면서 인구 감소와 성장동력 약화라를 어려움을 겪어 왔다”며 “RE100 안강 e-모빌리티 산업단지를 성공적으로 조성해 북부권 균형발전과 안강경제 재도약의 기반을 마련하겠다”고 말했다.