[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 지난 26일 교내 백주년기념관에서 2026학년도 1학기 동국장학회 장학금 수여식을 가졌다.

동국장학회 장학금은 동국대학교 총동창회·재단법인 동국장학회에서 지급하는 장학금이다.

올해 동국대 건학 120주년을 맞아 건학이념 실천 및 불교 인재 양성을 위해 어려운 가정형편 속에서도 학업성적이 우수한 학생 24명을 선발해 100만원씩 총 2400만원이 수여됐다.

문선배 (재)동국장학회 이사장(총동창회장)은 “후배들의 꿈에 날개를 달아 주고 싶은 선배들의 염원과 따뜻한 마음을 가슴 깊이 새기고 미래를 향해 도전해 주길 바란다”라고 전했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 “우리 대학은 AI 기반 교육과 글로벌 역량 강화 등 학생 중심의 교육 혁신을 통해 글로컬 인재 양성 대학으로 도약하고 있다”며 “선배들의 뜻깊은 장학금을 발판 삼아 사회에 나아가 모교를 빛내고 사회에 기여하는 인재로 성장하기 바란다”고 말했다.