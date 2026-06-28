서울국제도서전서 독서문화 확산 강조...남산 걷기·노원 ‘점프’ 개관 참석

오세훈 시장 ‘문즉시재’ 방문
오세훈 시장 ‘문즉시재’ 방문

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장이 지방선거 승리 이후 첫 주말을 맞아 시민들과 함께하는 문화·여가 현장을 잇달아 찾으며 현장 소통 행보를 이어갔다.

오 시장은 28일 오후 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 서울국제도서전’을 찾아 서울도서관과 신한은행이 공동 운영하는 ‘문즉시재(問卽是財)’ 부스와 주요 출판사 부스를 둘러보며 시민들과 만났다.

지난 24일부터 28일까지 열린 서울국제도서전은 국내 최대 규모의 책 축제로, 올해는 ‘질문하는 힘’을 주제로 독서와 사유의 가치를 체험할 수 있는 다양한 전시와 프로그램이 마련됐다.

서울도서관은 지난해에 이어 2년 연속 도서전에 참가해 AI 시대 인간 고유의 경쟁력인 ‘질문하는 힘’과 독서의 가치를 담은 ‘문즉시재’ 특별 전시를 선보였다. 또 서울야외도서관과 ‘힙독클럽’ 등 서울시 대표 독서문화 정책도 함께 소개했다.

이날 오 시장은 ‘당신의 질문은?’ 성향 진단과 ‘오늘, 당신의 자산’ 금고 체험, 질문서가, ‘힙독이의 책 읽는 서재’ 등을 둘러본 뒤 프랑스 주빈국 부스와 김영사, YES24, 서울시교육청 등 주요 참가 부스를 방문했다.

오 시장은 “서울광장과 광화문광장, 청계천에서 운영 중인 서울야외도서관과 힙독클럽 등 다양한 독서문화 정책을 통해 시민 누구나 책을 가까이하며 삶의 자산을 쌓을 수 있도록 프로그램을 더욱 확대하겠다”고 말했다.

오세훈 시장이 ‘2026 남산 서머 페스티벌’에 참석해 시민 1000여 명과 함께 단체 스트레칭을 한 뒤 ‘남산 펀&워크’ 구간인 백범광장에서 북측순환로까지 걸으며 시민들과 소통했다.
오세훈 시장이 ‘2026 남산 서머 페스티벌’에 참석해 시민 1000여 명과 함께 단체 스트레칭을 한 뒤 ‘남산 펀&워크’ 구간인 백범광장에서 북측순환로까지 걸으며 시민들과 소통했다.

앞서 27일 오전에는 중구 남산 백범광장에서 열린 ‘2026 남산 서머 페스티벌’에 참석해 시민 1000여 명과 함께 단체 스트레칭을 한 뒤 ‘남산 펀&워크’ 구간인 백범광장에서 북측순환로까지 걸으며 시민들과 소통했다.

행사장에는 미니 물총놀이와 바람개비존, 댄스존 등 ‘펀(Fun)존’과 대형 얼음쉼터, 워터포그존, 아리수 음료존 등 ‘쿨(Cool)존’이 마련돼 시민들에게 한여름 특별한 체험을 선사했다.

오 시장은 “2009년부터 추진해 온 남산 활성화 사업으로 시민들이 즐길 수 있는 공간이 꾸준히 늘어나고 있다”며 “내년 남산에서 열리는 서울국제정원박람회를 계기로 녹지와 휴식 공간을 더욱 확대하겠다”고 밝혔다.

오세훈 시장이 어린이와 카트 탑승 시연을 보이고 있다. 사진 제공=서울시
오세훈 시장이 어린이와 카트 탑승 시연을 보이고 있다. 사진 제공=서울시

이어 이날 오후에는 노원구립 어드벤처 테마파크 ‘점프(JUMP)’ 개관식에 참석해 시설 개관을 축하했다.

‘점프’는 스카이 글라이더와 인공암벽, 정글짐, FPS 레이저태그 등 다양한 실내 레포츠를 즐길 수 있는 아동·청소년 중심 복합체험시설이다.

오 시장은 지역 아동·청소년 대표로부터 감사패를 받은 뒤 주요 체험시설을 둘러보며 “아이들이 마음껏 뛰놀고 도전할 수 있는 공간을 만드는 것은 서울의 미래를 위한 투자”라며 “서울형 키즈카페도 전 행정동에 하나씩 조성해 부모와 아이 모두가 행복한 ‘아이 키우기 좋은 서울’을 만들겠다”고 말했다.

이번 주말 행보는 독서문화 확산과 시민 건강, 미래세대를 위한 체험공간 조성 등 서울시의 주요 정책 현장을 직접 찾아 시민들과 소통하며 시정 비전을 공유하는 데 초점이 맞춰졌다는 평가다.


seouldream01@heraldcorp.com