삼성 스마트워치 ‘갤럭시워치8’
삼성 스마트워치 ‘갤럭시워치8’

[헤럴드경제=박영훈 기자] 삼성전자가 스마트워치 ‘갤럭시워치8’에 대한 대대적 할인에 들어갔다. 추락한 스마트워치 시장에서의 점유율 회복과 다음달 신제품 출시에 따른 가격 조정으로 보인다.

28일 업계에 따르면 최근 미국과 영국 등 주요 시장에서 갤럭시워치8 시리즈 가격이 큰 폭으로 인하됐다. 제품에 따라 최대 40%가량 인하됐다. 갤럭시워치8 시리즈는 사양마다 차이가 있지만 가격이 평균 50만원대 달한다. 국내에서도 10%가 넘는 할인 폭을 제공하고 있으며, 향후 할인 폭은 더 커질 것으로 보인다.

갤럭시워치8은 지난해 출시 당시 삼성 스마트워치 가운데 가장 큰 디자인 변화를 보여준 제품으로 평가받았다. 기존보다 더 얇아진 디자인과 향상된 착용감, 손목에 밀착되는 새로운 형태가 주요 특징으로 꼽혔다.

삼성전자의 가격 인하는 신제품 출시가 임박하면서 재고 소진과 점유율 확대를 위한 것으로 보인다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 전 세계 스마트워치 출하량은 전년 동기 대비 4% 증가했지만, 삼성전자의 스마트워치 출하량은 오히려 28% 급감하며 주요 업체 가운데 가장 큰 역성장을 기록했다.

애플은 시장점유율 23%로 1위를 유지했다. 애플워치는 지난해 1분기 20%였던 점유율이 3%포인트 상승했고, 화웨이와 샤오미 등 중국업체들도 성장세를 이어갔다. 반면 삼성전자의 점유율은 7%에서 5%로 하락했다.

업계 관계자는 “중국 제조사들이 가격 경쟁력을 앞세워 점유율을 확대하면서 삼성전자의 시장 입지가 크게 줄어들고 있다”고 말했다.

삼성전자의 차세대 스마트워치 ‘갤럭시워치 울트라2’의 고해상도 렌더링 이미지. [사진, 에반 블래스 엑스@evleaks]
삼성전자의 차세대 스마트워치 ‘갤럭시워치 울트라2’의 고해상도 렌더링 이미지. [사진, 에반 블래스 엑스@evleaks]

한편 삼성전자는 다음달 신형 갤럭시워치9과 갤럭시워치 울트라2를 선보인다. 최근 유출된 정보에 따르면 갤럭시워치9은 기존 모델보다 더욱 각진 디자인을 채택할 전망이다. 갤럭시워치 울트라2는 베젤 두께를 줄이고 측면 버튼을 개선했으며, 상징적인 주황색 퀵 버튼도 테두리만 주황색으로 처리하는 디자인 변화를 적용할 것으로 알려졌다.

다만 소비자 입장에서는 정가에 판매될 신제품을 기다리기보다 할인 폭이 커진 갤럭시워치8을 구매하는 것이 가격 대비 만족도가 더 높을 수 있다. 갤럭시워치8이 이미 지난해 대대적인 디자인 개편을 거쳤기 때문에 갤럭시워치9은 외형 변화보다는 기능 개선 중심의 점진적 업그레이드에 그칠 가능성이 크다.


park@heraldcorp.com