문정수·박형준·허남식·서병수·오거돈 만나 “전임시장 경험과 정책자산, 시정에 적극 반영”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 전재수 부산시장 당선인은 민선 9기 출범을 앞두고 문정수 박형준 허남식 서병수 오거돈 전 부산시장을 차례로 만나 부산시정 운영방향과 미래발전 방안에 대해 의견을 들었다고 28일 밝혔다.

부산시장 당선인이 선배 민선 부산시장들을 직접 찾아 시정운영 경험과 정책조언을 구한 것은 이번이 처음으로, 시정의 연속성과 협치의 가치를 강조하는 행보로 평가된다.

면담에서 전 당선인은 전직시장들이 재임기간 추진했던 주요 정책과 성과를 높이 평가하며, 부산 발전을 위해 축적된 경험과 정책자산을 시정운영에 적극 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

민선 1기 문정수 전 시장은 부산국제영화제 활성화와 시민중심 현장행보, 시민이 체감할 수 있는 시정성과 창출의 중요성을 강조한 것으로 전해졌다.

박형준 전 시장은 도시인프라 구축에 대한 현안사업의 연속성에 관심을 나타냈고, 허남식 전 시장은 공직사회와의 긴밀한 소통을 당부했다.

서병수 전 시장은 북방경제협의회 경험을 전하며 “부산이 동해권을 선도하는 맹주도시로 성장해야 한다”고 언급했으며, 공직자 역량강화를 통한 부산인재 양성 역할도 강조한 것으로 전해졌다.

오거돈 전 시장은 “해양수도 부산의 위상을 높이기 위해 대기업 본사 이전 등 도시경쟁력을 높일 핵심인프라 확충이 중요하다”는 의견을 전했다.

전재수 당선인은 “부산은 어느 한 세대, 어느 한 시장의 부산이 아니라 시민 모두의 부산”이라며 “역대 시정의 성과와 경험을 존중하면서 시대 변화에 맞는 새로운 도약을 준비하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “시대와 시장은 달라도 시민의 삶을 더 나아지게 하겠다는 목표는 같다”며 “좋은 정책은 계승하고 부족한 부분은 보완해 더 나은 부산시정을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

그는 “전직 시장뿐 아니라 지역 원로와 시민사회, 경제계, 청년세대 등 다양한 분야와 지속적으로 소통하며 부산의 미래를 함께 설계해 나가겠다”고 다짐했다.