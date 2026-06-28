“수많은 논의 정리해 근본 대안 필요”

[헤럴드경제=조용직 기자] 최휘영 문화체육관광부 장관은 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 토너먼트 진출 좌절과 관련해 근본적인 대안을 만들어야 할 때라고 밝혔다.

최 장관은 28일 소셜미디어를 통해 “어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지, 그동안 숱하게 이야기해온 수많은 논의들을 정리하고 근본적인 대안을 만들어야 할 때”라고 했다.

최 장관은 이날 대표팀이 조별리그에서 탈락이 확정되자 “너무나 아쉽다. 속이 상해 어쩔 줄 모르다 그저 멍하니 하늘을 바라봤다”면서 “수렁에 빠져버린 한국 축구, 이제 마음을 추스르고, 바닥부터 다시 시작해야 한다”고 썼다.

그는 “국민 여러분의 마음이 다시 모아지는 그날까지 정부가 나서서 할 수 있는 모든 것들을 챙기겠다”며 “대한민국 축구, 넘어졌지만 기필코 다시 일어나겠다”고 덧붙였다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 이번 대회 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3으로 조 3위에 머물렀고 각 조 3위 팀 중 상위 8개 팀에 주어지는 32강 출전 티켓을 획득하지 못해 탈락했다.

대한축구협회의 주무 부처인 문체부는 지난 2024년부터 협회의 문제점을 들여다봤다. 그해 7월 홍명보 축구대표팀 감독 선임 파문 등과 관련해 감사 절차를 밟았고 2024년 11월 정몽규 대한축구협회 회장에 관한 중징계를 요구했다.

이에 불복한 축구협회는 문체부 처분에 관한 취소를 구하는 소송을 내고 집행정지를 신청한 뒤 인용 결정을 끌어냈다. 이후 정몽규 회장은 4연임에 성공했다.

그러나 지난 4월 서울행정법원은 문체부의 중징계 요구 처분이 정당하다며 원고 패소 판결을 했고, 정몽규 회장은 지난 달 북중미 월드컵 이후 회장직에서 물러나겠다고 밝혔다.