대상자 중심의 통합 건강관리체계 구축해 운영…맞춤형 건강서비스 우수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 지난 26일 개최된 ‘2026년 장애인 건강보건관리 사업 성과대회’에서 장애인 건강보건관리 사업 우수기관으로 선정되어 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

장애인 건강보건관리 사업은 지역사회 장애인의 건강 상태를 체계적으로 관리하고, 맞춤형 보건·의료·복지 서비스를 제공함으로써 건강권 보장과 삶의 질 향상을 도모하는 국가사업이다.

금천구의 경우 장애인의 건강격차 해소와 지역사회 자립생활 지원을 목표로 대상자 중심의 통합 건강관리체계를 구축하고 운영한 성과를 인정받았다.

특히 금천구 보건소를 중심으로 의료기관, 복지관, 장애인체육회 등 지역사회 유관기관과 협력체계를 구축해 장애인 맞춤형 건강서비스를 제공한 점이 우수사례로 평가됐다.

구는 장애인 건강권 보장을 위한 금천구의 지속적인 노력과 현장 중심 사업 운영 성과를 대외적으로 인정받았다며 지역사회 기반 장애인 건강관리 모델의 우수성을 다시 한번 입증하는 계기가 됐다고 설명했다.

실제로 금천구는 대상자의 건강 상태에 따라 방문형·내소형 서비스를 운영하고 있으며, ▷통합방문 건강관리 ▷재활운동 프로그램 ▷만성질환 관리 ▷건강교육 ▷건강검진 연계 ▷복지서비스 연계 등 개인별 건강 요구에 기반한 맞춤형서비스를 제공하고 있다.

또한 건강취약계층 장애인을 조기에 발굴해 의료·복지 지원체계와 연계하고, 지역사회 중심 건강돌봄 체계를 강화하는 데 힘써 왔다.

아울러 지역사회 협력 네트워크를 지속적으로 확대해 예방부터 재활, 사회참여까지 연속성 있는 건강서비스를 제공하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “장애인이 지역사회에서 건강하고 안전한 삶을 영위할 수 있도록 보건·의료·복지 서비스를 더욱 촘촘하게 연계하겠다“며 ”누구도 소외되지 않는 건강도시 금천 조성을 위해 최선을 다하겠다“고 말했다.