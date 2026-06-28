25일 서초 AICT 우수기업센터에서 AI기본법 이해와 실무대응 지원 위한 포럼 개최 AI 투명성 및 생성형 AI 결과물 표시 기준, 고영향 AI 및 안전관리체계 구축 방향 등 분야별 전문가 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 지난 25일 서초 AICT 우수기업센터 컨퍼런스홀에서 지역 내 AI 기업의 실무 역량 강화를 위한 ‘2026 서초 AI 전략 포럼 : AI 기본법의 이해와 실무대응’을 개최했다.

이번 포럼은 지난 1월 22일 ‘인공지능 기본법’이 개정·시행됨에 따라 현장의 법령 이해도를 높이고 급변하는 AI 산업 환경 속에서 지역 기업들이 실무 대응 전략을 체계적으로 갖출 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 서초 AICT 우수기업센터와 서울 AI 허브 입주기업 관계자, 지역 내 스타트업 대표, 유관기관 실무자, 공무원 등 총 125명이 참석했다. 참가자들은 AI 기본법의 주요 쟁점과 기업이 준비해야 할 기준·절차에 높은 관심을 보였다.

먼저 포럼에서는 분야별 전문가 발표가 이어졌다.

주요 내용은 ▷한국지능정보사회진흥원(NIA) 김형준 센터장의 ‘고영향 AI 해당 여부 판단 기준 및 절차’ ▷한국정보통신기술협회(TTA) 배동석 팀장의 ‘고영향 AI 위험관리 및 사업자 책무’ ▷정보통신정책연구원(KISDI) 문정욱 실장의 ‘AI 영향평가 제도’ ▷한국정보통신기술협회(TTA) 곽준호 팀장의 ‘AI 투명성 및 생성형 AI 결과물 표시 기준’ ▷한국전자통신연구원 인공지능안전연구소(ETRI AISI) 최민석 실장의 ‘AI 안전성 확보를 위한 가이드라인’ 등이다.

이어진 패널 토론과 질의응답 시간에는 사람의 권리나 안전 등에 중대한 영향을 미치는 고영향 AI 여부를 확인하는 절차나 딥페이크 표시 의무 등 기업들이 실제 경영 과정에서 마주하는 규제와 가이드라인을 주제로 구체적인 질문과 실무 대응 방안을 논의했다.

포럼에 참석한 한 스타트업 대표는 “AI 기본법 시행 이후 규제 대응에 대한 막연한 부담이 있었는데, 전문가들이 구체적인 기준과 실무 대응방안을 제시해 향후 사업 방향을 세우는 데 도움이 됐다”고 소감을 전했다.

전성수 서초구청장은 “이번 포럼이 인공지능 기본법 개정으로 혼란이 예상되는 AI 산업 현장에서 실무 대응 기준을 정립하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극 수렴해 지역 내 혁신 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 정책 지원을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.