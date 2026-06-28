(월곡동)오동근린공원·(장위동)장석어린이공원·(보문동)꿈나라어린이공원서 7월 4일부터 8월 30일까지 무료 개장(매주 월 휴장)

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 본격적인 여름철을 맞아 구민들이 멀리 나가지 않고도 가까운 곳에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 무료 물놀이장 3곳을 운영한다.

월곡동 오동근린공원, 장위동 장석어린이공원, 보문동 꿈나라어린이공원 물놀이장으로 오는 7월 4일부터 8월 30일까지 개장한다. 해당 물놀이장은 누구나 무료로 이용할 수 있으며, 여름철 도심 속 가족 휴식공간으로 활용될 전망이다.

물놀이장은 하루 6회차로 나누어 운영되며, 회차별로 45분 이용 후 15분 휴식하는 방식으로 진행한다. 오후 1시부터 2시까지는 시설 정비와 수질 관리를 위해 운영을 일시 중단한다. 매주 월요일에는 시설 정비와 안전 점검을 위해 휴장한다.

성북구는 구민들이 안심하고 물놀이시설을 이용할 수 있도록 안전관리와 수질관리에도 만전을 기하고 있다. 각 물놀이장에는 안전 및 운영요원을 배치하고, 정기적인 수질검사를 실시한다. 또한 매일 물놀이장 용수를 새 물로 교체해 위생적이고 쾌적한 이용환경을 유지할 방침이다.

이승로 성북구청장은 “구민들이 물놀이를 위해 멀리 이동하지 않고도 가까운 곳에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 물놀이장 운영과 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.