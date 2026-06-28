“첫 월드컵만 보고 달려왔는데 아쉬워”

[헤럴드경제=김현경 기자] “저에게 기회를 준다면, 팀도 그렇고 팬들에게 너무 죄송하기 때문에, 대가리 박고 뛰겠습니다.”

홍명보호의 측면 공격수 양현준이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 탈락 위기에 대해 큰 아쉬움을 표했다.

연합뉴스에 따르면 양현준은 28일(한국시간) 멕시코 사포판 치바스 베르데 바예에서 대표팀 훈련을 소화하기에 앞서 취재진과 만나 “분위기가 솔직히 좋지는 않다. 다른 조 남은 세 경기 보면서 응원해야 할 것 같다”고 밝혔다.

한국은 A조 조별리그 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패배했다. 조 3위로 밀려나며 조별리그를 마친 한국은 다른 조 결과에 운명을 맡겨야 하는 처지가 됐다.

이날 오후에 열리는 L, K, J조 경기 결과에 따라 홍명보호의 32강 진출 여부가 결정된다.

양현준은 “1차전에서 좋은 분위기 속에서 승리를 가져왔는데 2차전도 그렇고 3차전도 그렇고 우리가 충분히 승점을 가져올 수 있는 상황에서 승점을 가져오지 못했다는 것이 굉장히 아쉽다”고 말했다.

남아공전 패배 원인에 대한 질문에는 “열심히 상대에 대해 분석하고, 열심히 준비했지만 경기장에서 항상 변수가 일어나듯이 저희가 예상하지 못한 실수로 인해 골을 먹고 계속해서 실수하다 보니 자신감도 떨어졌다. 그러면서 분위기가 상대에게 넘어가 결과를 가져오지 못했다”고 답했다.

처음으로 월드컵에 출전한 그는 “이것만 보고 달려왔는데, 이런 상황에 놓인 게 너무 아쉽다. 더 책임감을 가지고 뛰었어야 한다”면서 다시 기회가 온다면 “5분이 주어지든 10분이 주어지든 진짜 어떻게든 이기려는 의지를 보여주겠다”고 다짐했다.