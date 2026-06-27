유시민 李 향한 ‘자신감 과잉’ 발언에 친명계 일제히 발끈…“코미디” 직격도

[헤럴드경제=안효정 기자] 더불어민주당 내 일부 의원들이 이재명 대통령의 통합 기조에 따른 외연 확장 행보를 ‘재건축’에 빗댄 범여권 논객 유시민 작가를 향해 거센 비판을 쏟아냈다. 주로 비당권파 친명계인 이들은 유 작가가 핵심 지지층은 증축을 원했다면서 이 대통령을 향해 “자신감이 지나쳤던 것 아닌가”라고 지적한 발언을 두고 강도 높게 비판했다.

27일 연합뉴스에 따르면 당권 주자인 송영길 의원은 이날 인천국제공항에서 기자들과 만나 유 작가의 발언에 대해 “어려울 때일수록 더 흔들리지 않고 힘을 모아 대통령을 지키는 게 코어 지지층이 아닌가”라며 “어려울수록 이 대통령을 더 지키려고 하는 사람들이라고 생각한다”고 말했다.

여의도 복귀를 앞둔 김민석 총리도 이날 민주당 여성 당선인 워크숍에서 우 작가를 우회적으로 비판했다. 김 총리는 “내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 경우가 있는데 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다”고 쓴소리를 던졌다.

김 총리와 가까운 채현일 의원도 이날 자신의 페이스북을 통해 “이재명 정부가 걷고 있는 길은 기존의 진영을 부수는 재건축이 결코 아니다. 동의하기 어렵다”고 반박했다. 채 의원은 “저쪽 내란 세력이 헌정질서를 유린하고 국민 분열과 갈라치기에 혈안일 때 오히려 우리는 민주개혁 진영이라는 단단한 토대 위에 중도와 보수까지 아우르는 ‘국민통합 증축’을 해내고 있는 것”이라고 강조했다.

이어 “이 치열한 1년의 과정을 두고 ‘자신감 과잉’이라 폄훼하는 것은 참으로 모욕적이다. 진영을 넘어 위기의 대한민국을 어떻게든 살려내야 한다는 국정 최고 책임자의 ‘절박한 책임감’을 부디 곡해하지 마시길 바란다”고 했다.

친명계 인사로 분류되는 정진욱 의원은 유 작가의 발언을 “코미디”로 규정하며 비판의 수위를 한층 더 높였다. 그는 “이 대통령의 지지층이 증축을 원하는지 재건축을 원하는지 어떻게 아느냐. 내가 다 안다고 믿는 그 자신감이 지나친 것 아닌가”라고 반문했다.

특히 정 의원은 “대한민국을 바로 세우는 것은 유 작가의 용어 사용과 전혀 다른 의미에서 전면적인 재건축이 필요하다”며 “대충 증축하지 않고 재건축한다는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 아실 텐데 ‘너무 잘하지 마라. 땜빵만 해라’ 이런 말씀인가”라고 지적했다.

그러면서 “겉과 속이 다른 양두구육 전문가를 키워내는 것에 재미가 들린 자칭 타칭 킹메이커들에게 민주당과 우리 정부를 내어 맡길 수는 없다”며 “민주당 건물주는 자신들이고 이재명은 세입자라고 생각하는 내심을 이렇게 적나라하게 고백할 줄은 몰랐다”고 했다.

박정 의원은 “이 대통령은 3층 건물에 붙여 다른 건물을 지어 확장함으로써 그 위에 다른 누군가가 층수를 더 올리거나 그 옆에 다른 건물을 지을 수 있게 해 영역을 넓혀 가려 한다”며 이 대통령의 통합 기조를 ‘확장론’이라고 언급했다.