안규백 장관과 블랙이글스 부대 방문 “한일 간 방위 협력 깊어지는 계기로”

[헤럴드경제=유재훈 기자]고이즈미 신지로 일본 방위상이 한일 국방장관회담 참석 등을 위해 27일 한국을 방문했다. 고이즈미 방위상은 이날 서울 동작구 국립서울현충원 참배로 일정을 시작했다.

그는 한국 도착 후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘과 내일, 한일 간 방위 협력이 더욱 깊어지는 계기가 될 수 있도록 업무에 임하겠다”고 밝혔다.

고이즈미 방위상은 이날 오후 안규백 국방부 장관과 함께 강원도 원주에 있는 공군 특수비행팀 블랙이글스 부대를 방문했다.

블랙이글스는 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 ‘국제 방위산업 전시회 2026’에 참가를 위해 이동하며 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에서 급유 지원을 받았다. 일본 항공자위대가 한국 공군 항공기에 급유 지원을 한 것은 당시가 처음이었다.

일본 언론은 당시 지원을 계기로 한일 당국이 급유 지원 정례화를 검토하고 있다고 보도된 가운데, 양국 장관의 블랙이글스 부대 동반 방문은 더욱 주목된다.

한일 국방장관은 오는 28일 오전 서울 국방부 청사에서 회담한다. 두 장관의 회담은 지난달 30일 싱가포르 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 양자회담을 가진 이후 약 한 달 만이다. 일본 방위상이 양자회담을 위해 한국을 찾은 것은 2015년 이후 11년 만이다.

고이즈미 방위상은 고이즈미 준이치로 전 일본 총리의 차남으로, 7선에 성공하며 자유민주당 중의원 의원직을 이어오고 있다. 지난 2019년 아베 신조 총리 내각에서 환경대신을 역임했고, 지난해 이시바 내각에선 농림수산대신으로 임명됐다.

지난해 10월 다카이치 내각이 들어서며 방위대신에 임명됐고, 40대의 젊은 나이에도 불구하고 차기 총리 하마평에 오르고 있다.