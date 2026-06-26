최근 주택시장 불확실성이 이어지는 가운데 안정적인 주거 환경을 원하는 실수요자가 늘면서 장기 거주형 주택에 대한 관심도 높아지고 있다. 특히 계약 갱신이나 이사 부담을 줄일 수 있는 공공지원 민간임대주택이 대안으로 거론되고 있다.

부산 강서구 범방동에 공급 중인 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 공공지원 민간임대 아파트로, 최장 8년 동안 안정적으로 거주할 수 있도록 공급된다. 일반적인 전·월세처럼 2년마다 계약 갱신이나 이사를 고민해야 하는 부담을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

또한 임대 기간 동안 주택 수에 포함되지 않아 무주택자는 청약 자격을 유지할 수 있으며, 청약통장 없이도 신청할 수 있다. 장기간 거주하면서 향후 내 집 마련을 준비할 수 있는 주거 형태로 활용할 수 있다.

단지는 부산신항과 녹산국가산업단지, 국제물류도시까지 차량 약 10분대, 미음 R&D산업단지까지 약 7분대로 이동할 수 있다. 지사과학산업단지도 차량 약 10분 거리에 위치해 서부산 산업벨트 종사자의 출퇴근 여건을 갖췄다.

생활 인프라도 이용할 수 있다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유하며, 스타필드시티 명지와 롯데프리미엄아울렛 김해점 등 대형 상업시설도 차량 약 10분 거리에서 이용 가능하다.

대방건설이 시공하는 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 전 세대를 전세형 구조로 공급한다. 계약은 약 900만원대 계약금으로 가능하며, 입주 시에는 전세자금대출도 활용할 수 있다.

단지 인근에는 녹산고향동산이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 낙동강 조망이 가능하다. 향후 부경경마공원역(예정)을 통한 부전~마산전철이 개통되면 부산 도심 접근성도 개선될 것으로 예상된다.

부동산 업계에서는 장기 거주가 가능한 공공지원 민간임대주택이 주거 안정성을 중시하는 실수요자들의 선택지 가운데 하나로 자리 잡고 있다고 보고 있다.

한편 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 잔여 세대를 대상으로 추가 임차인을 모집하고 있다. 견본주택은 부산 강서구 명지동에 마련돼 있다.