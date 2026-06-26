광주환경운동연합 이사장 겸 공동의장 “K-민주주의의 위상 확산 적임자”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 박미경 광주환경운동연합 이사장 겸 공동의장을 빛의 위원회 위원장으로 지명했다고 청와대가 26일 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 이같이 전하고 “빛의 위원회는 12.3 비상계엄 당시 무장한 군인에 맞서 빛의 혁명으로 대한민국 헌법과 민주주의를 수호한 국민들의 헌신과 숭고한 정신을 기리기 위해 설치한 대통령 직속 위원회”라고 했다.

이어 “박 위원장은 시민사회단체연대회의 공동대표와 환경운동연합 전국공동대표를 역임하는 등 지난 30년 간 시민사회와 민주주의 발전에 헌신해 온 시민운동가”라며 “내란에 맞선 빛의 혁명으로 헌법과 민주주의를 수호한 국민을 기리고, K-민주주의의 위상을 국내외로 확산시킬 적임자로 판단했다”고 임명 배경을 전했다.

강 수석대변인은 “박 위원장이 시민민주주의에 대한 깊은 이해와 소통 능력을 바탕으로 국민이 지켜낸 K-민주주의의 완성도를 더욱 높여 국민주권정부를 뒷받침할 것으로 기대된다”고 했다.