[헤럴드경제=양대근 기자] 나경원 국민의힘 의원은 삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 클러스터 투자 발표가 예상되는 것과 관련 “이재명 정권의 ‘삼전닉스 갈취·강제 징발’은 국가 경제 인질 잡는 명백한 직권남용”이라고 지적했다.

26일 나 의원은 자신의 페이스북에 “권력이 기업 팔 비틀면 결국 부러지는 것은 국가 경제”라며 “부당한 외압에 굴복하면 이사회도 ‘배임’ 책임을 피할 수 없다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “호남 반도체 400조 투자? 기업 이사회가 치열하게 결정해야 할 산업 입지를 청와대 정책실장이 선언하고 대통령이 하명했다”면서 “국가 경제를 인질로 잡은 명백한 ‘직권남용’이자 초법적 ‘권한남용’”이라고 날을 세웠다.

이어 “K-반도체의 글로벌 경쟁력을 거덜 내는 매국적 ‘국고손실죄’에 다름 아니다”라면서 “이재명 정권의 강제 갈취는 기업에도 호남에도 결코 도움 되는 선택이 아니다”라고 덧붙였다.

나 의원은 “과거 제3자 뇌물과 정경유착 운운하며 기업 총수들을 사지로 몰았던 이들이, 이제는 청와대에 앉아 대놓고 사장 행세를 하며 기업의 돈을 선거판 땔감으로 쓰려 한다”면서 “기업도 울며 겨자 먹기 식으로 권력에 휘둘렸다가는 훗날 주주와 국민 앞에 더 큰 화를 입고 뼈저리게 후회할 수 있다”고 지적했다.

그는 “진정한 호남 발전은 이런 ‘반도체 징발’이 아니다. 기업과 호남이 모두 윈윈할 더 적합한 산업 일자리 전략이 필요하다”면서 “이재명 대통령은 국가 핵심 전략자산을 정치적 전리품으로 전락시키는 야만적인 관치 폭거를 당장 멈추고, 기업도부당한 권력의 외압에 굴복해 국가 경제와 주주의 이익을 훼손하는 ‘배임’의 우를 범하지 말아야 한다”고 설명했다.

아울러 “기업은 오직 글로벌 초격차 생존을 위한 자율적이고 합리적인 경영 판단으로 당당히 맞서라”라면서 “권력이 기업의 팔을 비틀면, 결국 부러지는 것은 국가 경제다. 국가 미래를 볼모로 한 권력 남용의 끝은 머지않아 무거운 법적 단죄의 부메랑으로 되돌아갈 것”이라고 꼬집었다.