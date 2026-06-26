한글 ‘마그마’로 한국적 정체성 강조 GMR-001 하이퍼카 디자인 아시아 첫 공개 “내구 레이스로 브랜드 가치 높일 것”

[헤럴드경제(부산)=권제인 기자] 제네시스가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 프레스 컨퍼런스에서 ‘마그마 GT 콘셉트’와 ‘GMR-001 하이퍼카’ 디자인 모델’을 아시아 최초로 공개하며, ‘력셔리’와 ‘고성능’의 균형을 기반으로 둔 브랜드 방향성을 제시했다.

이날 프레스 컨퍼런스에는 현대차그룹 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 겸 최고 디자인 책임자(CDO) 루크 동커볼케 사장, 이시혁 제네시스사업본부장 전무, 안드레 로테러 제네시스 마그마 레이싱 선수가 발표자로 나섰다.

루크 동커볼케 사장은 “제네시스는 지난 10년의 성과에 안주하지 않고 내구 레이싱이라는 새로운 영역에 도전했다”며 “앞으로 제네시스의 미래는 럭셔리와 고성능의 완벽한 균형을 향해 나아갈 것”이라고 밝혔다.

먼저 지난해 11월 프랑스 르 카스텔레 지역 폴 리카르 서킷에서 처음 공개된 마그마 GT 콘셉트는 제네시스의 디자인 철학 ‘역동적인 우아함’을 바탕으로 퍼포먼스와 감성적 가치를 동시에 구현한 모델이다.

먼저 그랜드 투어러(GT) 경주차량의 요소를 세련되게 재해석한 낮은 전면부와 넓은 펜더, 미드십의 역동적인 비율이 조화를 이루며, 후방으로 갈수록 좁아지는 보트 테일 형태, 낮고 넓은 차체 비율을 통해 차량의 압도적인 퍼포먼스를 실루엣에 드러낸다.

마그마 GT 콘셉트의 내장 디자인은 운전석 및 조수석 독립 구조와 운전자 중심 설계가 어우러져, 아날로그와 디지털 정보를 조화롭게 제공한다.

모터스포츠에서 사용되는 정교한 기계식 시계에서 영감을 받아 디자인된 아날로그 계기판은 또 정밀하게 설계된 물리적 조작 요소를 통해 조작의 몰입감을 극대화한다. 디지털 정보는 절제된 방식으로 통합해 운전자의 집중력을 해치지 않으면서도 직관적인 정보를 전달한다.

아울러 제네시스는 역사적인 ‘국제 자동차 연맹(FIA) 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)’ 데뷔 시즌을 책임지고 있는 ‘GMR-001 하이퍼카’의 기반이 된 실물 크기 디자인 모델을 아시아 최초로 전시한다.

지난해 4월 미국 뉴욕 맨해튼에 위치한 브랜드 복합문화공간 ‘제네시스 하우스 뉴욕’에서 처음 공개된 이 모델을 바탕으로 지난 13일부터 14일까지(현지시간) 열린 ‘르망 24시간’ 전용 리버리 디자인이 탄생했다.

특히, 제네시스는 차량 전면부에 태극기를 부착하고 곳곳에 한글 ‘마그마’를 새기는 등 곳곳에 한국적 정서와 고유의 정체성을 모두 담았다.

한편, 2024년 12월 모터스포츠 진출을 밝힌 이후 499일 만인 지난 4월, 이탈리아에서 열린 2026 WEC 개막전 ‘이몰라 6시간’에서 데뷔전을 치를 제네시스는

5월에는 벨기에에서 열린 시즌 두 번째 레이스 ‘스파-프랑코샹 6시간’에서 첫 챔피언십 포인트를 획득한 데 이어, 지난 13~14일(현지시간)에는 세계 최고 권위의 내구 레이스 ‘르망 24시간’에서 GMR-001 하이퍼카 #19 차량이 총 372랩을 달려 전체 13위로 완주에 성공하며 존재감을 드러내고 있다.

특히, 제네시스가 거둔 성적은 첫 출전팀으로서는 차량 신뢰성과 장거리 운영 능력을 동시에 확인한 결과라는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.

제네시스는 이몰라와 스파-프랑코샹, 르망에서의 여정을 부산에서 이어간다.

제네시스사업본부장 이시혁 전무는 “대한민국은 제네시스의 뿌리이자 브랜드의 본질과 정체성을 지켜준 가장 중요한 토대”라며 “국내 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 내구 레이스 도전을 통해 브랜드 가치를 높일 것”이라고 말했다.

한편, 제네시스는 이번 부산모빌리티쇼에서 ▷마그마 GT 콘셉트 ▷GMR-001 하이퍼카 디자인 모델 ▷GV60 마그마 ▷GV70 전동화 모델 ▷G80 전동화 모델 ▷GV80 블랙 쿠페 등 총 6대의 차량을 전시한다.