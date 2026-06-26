부산형 급행철도, 연산제2센텀선 등 145.66㎞ 10개 노선 오륙도선, 덕천~초읍~서면선 등 33.82㎞ 4개 노선도 후보 “부산항선 중심 원도심~해안권 연계 철도 네트워크 마련”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지난해 6월 승인신청한 ‘제2차 부산광역시 도시철도망 구축계획(2026~2035)’이 국가교통위원회 심의를 통과하고 국토교통부의 최종 승인·고시를 완료했다고 26일 밝혔다.

이 계획은 ‘도시철도법’에 따라 10년 단위로 수립되는 법정계획으로, 향후 도시철도 건설사업 추진의 기본방향을 제시하는 최상위 계획이다. 제1차 구축계획 수립 이후 부산교통권역 각종 개발사업과 도시교통 여건 변화, 가덕도신공항 건설, 북항재개발, 에코델타시티 및 센텀2지구 개발 등 미래 도시공간 구조변화를 종합적으로 반영해 수립됐다.

이번 계획에는 ‘경제성(B/C) 0.7 이상’ 또는 ‘종합평가(AHP) 0.5 이상’의 선정기준을 충족하는 ▷가덕도 신공항과 명지·부산역·센텀·오시리아를 연결하는 ‘부산형 급행철도’ ▷원도심과 북항재개발지구를 연결하는 ‘부산항선’ ▷부산~양산~울산 광역철도와 정관신도시·동해선 좌천역을 연결하는 ‘정관선’ ▷서부산권 관광·생활축을 연결하는 ‘송도선’ ▷에코델타시티와 명지권역을 연결하는 ‘강서선’ ▷도시철도 4호선과 일광지구를 연결하는 ‘기장선’ ▷연산역과 토곡·센텀2지구를 연결하는 ‘연산제2센텀선’ ▷오시리아 관광단지 접근성 향상을 위한 ‘오시리아선’ ▷기존 도시철도의 급행화 방안을 반영한 ‘부산2호선 급행화’ ▷‘부산1호선 급행화’ 등 총연장 145.66㎞의 10개 노선이 선정됐다.

경제성은 다소 부족하지만 도시개발과 교통여건 변화에 따라 추진이 필요한 ▷오륙도선 ▷주례~부산역 연결지선 ▷동부산선 ▷덕천~초읍~서면선 등 총연장 33.82㎞의 4개 노선은 후보로 제시됐다.

부산시는 그동안 도시철도망 구축계획 수립을 위해 국토교통부 사전검토와 시의회 의견청취, 시민·전문가 공청회, 관계기관 협의, 도시교통정책실무위원회 심의 등 절차를 단계적으로 이행해 왔고, 국가교통위원회 심의를 거쳐 국토부의 최종승인까지 받게 됐다.

시 관계자는 “부산시 도시철도망 구축계획이 국가차원의 정책적 공감대와 추진 필요성을 인정받았음을 뜻하며, 향후 개별 도시철도사업의 본격 사업추진을 위한 첫 관문을 통과했다는 점에서 큰 의미를 가진다”고 평가했다.

시는 노선별 경제적 타당성과 사업여건 등을 종합 고려해 예비타당성 조사, 기본계획 수립 등 후속절차를 단계적으로 밟을 계획이다. 또 부산항선을 중심으로 한 연결지선(문현~시민공원, 대연~오륙도) 도입 방안을 함께 검토해 원도심과 해안권 주요거점을 연계하는 도시철도 네트워크 기반을 마련해 나갈 방침이다.