[헤럴드경제=장윤우 기자] 빅뱅 대성이 카라 허영지와의 열애설을 직접 해명한다고 예고했다.

지난 25일 대성은 자신의 유튜브 채널 ‘집대성’에 “다 밝히겠습니다”라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다.

영상에서 대성은 허영지와의 열애설을 언급하며 “열애설이 나고 포털사이트에 들어가니까 소속사 공식 입장이라고 올라왔더라”며 “보통 상식적으로 공식 입장이면 나한테 먼저 이야기해야 하는 거 아니냐. 나한테 ‘아니다’라고 했다는 말도 없었다”며 황당함을 드러냈다.

대성은 허영지와의 콘서트 동반 관람 사진을 직접 화면에 띄우며 당시 상황을 설명했다.

열애설은 지난 21일 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 대성과 허영지가 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 마마무 콘서트 객석에 나란히 앉아 공연을 즐기는 사진이 확산되며 불거졌다.

특히 과거 허영지가 유튜브 ‘집대성’에 출연했을 당시 대성이 “태양이 형이 영지랑 잘해보라고 하더라. 나랑 티키타카가 너무 좋았나 보다”라고 말한 발언도 재조명되며 관심을 모았다.

다만 대성 소속사 알앤디컴퍼니는 22일 “허영지와는 친한 동료 사이일 뿐”이라며 즉각 선을 그었다. 당시 현장에는 오마이걸 효정도 함께 있었던 것으로 알려졌다.

허영지와의 열애설에 대한 대성의 입장은 26일 오후 6시 ‘집대성’에서 공개된다.