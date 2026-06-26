부산모빌리티쇼 ‘신형 아반떼’ 선보여 중형차급 실내공간·H-엣지 라이팅 플레오스 커넥트 탑재 SDV 전환 가속 3분기 가격 공개…“북미 최고판매 목표”

현대자동차가 26일 부산 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 보도발표회에서 브랜드 대표 준중형 세단 아반떼 풀체인지(완전변경) 모델 ‘디 올 뉴 아반떼’를 세계 최초로 공개했다.

아반떼는 1990년 첫 출시 이후 30년 넘게 생산된 현대차의 대표 준준형 세단으로서 ‘국민차’로 자리매김하고 있다. 이번에 선보인 디 올 뉴 아반떼는 2020년 7세대 모델 출시 후 6년 만에 선보이는 완전 변경 모델이다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사(CEO) 사장은 “자동차 산업은 소프트웨어중심차량(SDV) 시대를 향해 빠르게 변화하고 있고, 현대차는 플래오스 커넥트를 신형 그랜저에 도입해 그 가능성을 선보였다”며 “혁신은 고객의 일상에 스며들 때 비로소 완성되고, 이 특별한 경험을 더 올 뉴 아반떼를 통해 고객들에게 선보이고자 한다”고 말했다.

디 올 뉴 아반떼는 중형차에 가까운 실내 공간을 확보한 것은 물론 새로운 디자인을 통해 역동적인 이미지를 강조했다. 외관에는 현대차의 디자인 언어인 ‘아트 오브 스틸’을 기반으로 ‘H-엣지 라이팅’ 주간주행등, 리프트업 플러시 도어 핸들 등을 적용해 스포티하면서도 미래지향적인 이미지를 구현했다. 전장은 기존보다 55㎜ 늘어난 4765㎜, 휠베이스는 30㎜ 늘어난 2750㎜, 전폭은 30㎜ 넓어진 1855㎜다.

파워트레인은 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지로 운영된다. 가솔린 모델은 최고출력 149마력으로 기존 대비 26마력 개선됐다. 하이브리드는 스마트스트림 가솔린 1.6 하이브리드 엔진을 탑재하고, 시스템 합산 최고출력 157마력를 확보했다. 또한, 스마트 회생제동 3.0, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템, 스테이 모드 등으로 사용성도 강화했다.

가장 큰 변화는 SDV 전환이다. 현대차의 플래그십 세단 ‘더 뉴 그랜저’에 이어 안드로이드 오토모티브 운영체제(AAOS) 기반의 플레오스 커넥트를 처음 적용했다. 차세대 생성형 인공지능(AI) 에이전트인 ‘글레오 AI’는 차량 제어는 물론 일정 추천, 정보 검색, 대화형 AI 서비스 등을 제공하게 된다. 더불어 플레오스 앱마켓을 통해 영상, 음악, 스트리밍, 게임 등 외부 서비스 앱을 다양하게 사용할 수 있다.

안전사양도 대폭 강화했다. 일반도로에서도 작동하는 ‘내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2와 ‘SBW P단 긴급제동’을 현대차 최초로 적용했으며, 페달 오조작 안전보조(PMSA), 고속도로 주행보조 2(HDA2), 원격 스마트 주차보조(RSPA) 등을 탑재했다. 현대차는 올해 3분기 내 디 올 뉴 아반떼의 세부 사양과 가격을 공개하고 본격 계약에 돌입할 예정이다.

무뇨스 사장은 디 올 뉴 아반떼를 통해 북미 세단 시장에서 최고 판매 기록을 경신하겠다는 목표를 밝혔다.

부산=권제인 기자