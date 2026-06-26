美 하원 중국특별위·외교위 소속 보좌관 등 7명 방문 고려아연 온산제련소 친환경 제련 기술∙생산 역량 확인 ’프로젝트 크루서블’ 관심·지원 표명

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연은 미국 하원 중국특별위원회와 외교위원회 소속 보좌진과 군 관계자 등 7명으로 구성된 미국 의회 실무대표단이 최근 고려아연 온산제련소를 방문했다고 26일 밝혔다.

미국 의회의 요청과 주한미국대사관의 주선으로 성사된 이번 방문은 세계 최대 종합 비철금속 제련소인 고려아연 온산제련소의 친환경 제련 기술과 생산 역량, 핵심광물 공급망 분야 경쟁력을 미국의 정책 담당자들이 직접 확인하고 이해하기 위해 진행됐다. 방한한 미국 의회 실무대표단은 공급망, 경제안보 등과 관련한 입법 및 정책 검토 과정에서 핵심적인 역할을 맡고 있다.

미국 의회 실무대표단은 핵심광물 생산시설에 큰 관심을 보인 것으로 전해졌다. 현재 미국은 다른 여러 국가와 마찬가지로 핵심광물 공급망에서 특정 국가 의존도를 낮추고 자국과 동맹국 중심으로 공급망을 재편하는 데 집중하고 있다.

미국 의회 실무대표단은 이번 방문에서 고려아연과 미국 정부가 함께 추진하는 미국 제련소 건설 사업 ‘프로젝트 크루서블’의 중요성과 공급망 분야에서 한미 양국의 협력 확대 필요성을 강조했다.

프로젝트 크루서블은 미국 테네시주 클락스빌에 총 74억달러(약 11조원)을 투자해 연간 약 110만톤의 원료를 처리하는 통합 제련소를 건설하는 사업이다. 올해 부지 조성 공사를 시작으로 오는 2029년 완공을 목표로 하고 있다. 완공 후에는 아연·연 등 기초금속과 게르마늄·갈륨 등 희소금속 등 핵심 광물 11종을 포함한 13종의 비철금속과 반도체 황산을 생산할 예정이다.

실무대표단은 “프로젝트 크루서블 추진이 미국과 한국 간 전략적 파트너십 협력으로 달성할 수 있는 성과를 보여주는 훌륭한 사례”라고 평가했다.

고려아연 관계자는 “공급망 분야에서 한미 협력의 상징인 프로젝트 크루서블은 고려아연 온산제련소가 50년 넘게 축적한 제련 분야의 기술 경쟁력과 운영 노하우 없이는 불가능한 사업”이라며 “앞으로도 미국 연방정부와 의회, 테네시 주정부 등과 함께 프로젝트 크루서블을 성공적으로 추진하고, 한미 양국이 공동으로 공급망 회복력 문제를 해결하는 데 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 미국 의회 실무대표단에 앞서 지난 4월 말 스튜어트 맥워터 테네시주 부지사도 고려아연 온산제련소를 찾았다.

맥워터 부지사는 프로젝트 크루서블에 관해 “지역경제 차원에서 일자리 창출 등 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 한미 양국의 파트너십 강화와 핵심광물 공급망 강화를 통해 경제 안보를 제고하는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조한 바 있다.