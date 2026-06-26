- 도 농기원, 재배농가·교육기관(유치원~대학) 등 대상…‘보고파’ 2품종 4만립 분양

[헤럴드경제= 이권형기자] 최근 주목을 받고 있는 분화용 방울 토마토 종자가 농가와 학교 등에 무료로 보급된다.

충남도 농업기술원은 재배농가와 교육기관을 대상으로 분화용 방울토마토 ‘보고파’의 우량종자 2품종 4만립을 공급한다고 26일 밝혔다.

공급 품종은 도 농업기술원이 육성한 분화용 토마토 ‘보고파’와 ‘보고파노랑’으로, 각 2만립씩이다.

이들 품종은 초장이 짧고 소형 재배가 가능해 공간 활용성이 높으며, 치유농업과 체험·교육용 작물로써 활용 가치가 커 관련 분야에서 관심을 받고 있다.

종자 신청은 공급 물량이 소진 될 때까지 가능하며, 대상은 유치원과 초·중·고등학교, 대학교, 법인·단체, 재배 농가 등이다.

공공기관은 도 농업기술원 과채연구소에 공문을 제출하면 되고, 법인·단체와 재배 농가는 시군 농업기술센터를 통해 신청한 뒤 공문을 제출하면 분양 받을 수 있다.

충남농업기술원 안정호 과채연구소 토마토팀장은 “분화용 토마토 우량종자를 안정적으로 생산·보급해 재배 농가뿐만 아니라 교육·체험 현장에서도 폭넓게 활용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.