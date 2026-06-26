현대차그룹 ‘플레오스 커넥트’에 네이버 서비스 제공 더 뉴 그랜저 시작으로 아반떼 등 탑재 차량 확대 네이버지도·오토앱·웨일로 차량 내 디지털 경험 강화

[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버 서비스가 현대차그룹의 차세대 소프트웨어 중심 차량(SDV) 안으로 들어간다. 네이버앱과 네이버지도, 웨일 브라우저를 차량 인포테인먼트 시스템에 연동해 운전 중 정보 탐색과 길안내, 콘텐츠 이용 경험을 차량 안에서도 이어가겠다는 구상이다.

네이버는 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트(Pleos Connect)’에 네이버 주요 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

양사는 현대차그룹 SDV 차량에서 네이버의 인공지능(AI) 기술과 서비스 기반 모빌리티 경험을 확대하기 위해 협력을 본격화한다.

이날 ‘2026 부산모빌리티쇼’에서는 플레오스 커넥트가 적용된 현대차그룹 신차 ‘더 뉴 그랜저’와 ‘디 올 뉴 아반떼’가 공개됐다. 네이버 서비스는 더 뉴 그랜저를 시작으로 연내 출시 예정인 디 올 뉴 아반떼 등 플레오스 커넥트 탑재 차량에 순차적으로 적용될 예정이다.

플레오스 커넥트에서는 차량 환경에 맞춰 최적화된 네이버 오토앱, 네이버지도, 웨일 브라우저를 이용할 수 있다. 모바일에서 쓰던 검색과 장소 탐색, 콘텐츠 소비 경험을 차량 안으로 확장한 것이 특징이다.

네이버 오토앱은 운전자의 일정과 관심사, 현재 위치를 바탕으로 필요한 정보를 보여준다. 날씨와 주요 뉴스, 예정된 약속을 요약해 제공하는 ‘투데이 브리핑’을 통해 이동 전후 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있다. 예약한 장소의 방문 시간이 가까워지면 네이버지도 길안내로 연결되고, 목적지 주변 명소와 맛집 정보도 함께 탐색할 수 있다.

네이버지도는 별도의 스마트폰 연결 없이도 차량 화면에서 주요 주행 정보를 확인할 수 있도록 했다. 메인 화면에는 예상 목적지와 주변 주유소, 운전점수 등이 표시된다. 주변 맛집이나 이용 가능한 쿠폰 정보도 함께 제공한다.

예상 목적지는 운전자의 이동 패턴과 차량 상태 등을 바탕으로 추천된다. 연료나 배터리 잔량이 부족하면 가까운 주유소나 전기차 충전소를 안내하고, 출퇴근 시간대에는 집이나 회사로 가는 경로를 빠르게 확인할 수 있도록 돕는다. 네이버가 모바일 지도에서 쌓아온 개인화 탐색 경험을 차량 플랫폼에 맞게 옮긴 셈이다.

웨일 브라우저도 차량 환경에 맞춰 제공된다. 운전자는 차량 안에서 웹 기반 서비스와 콘텐츠를 이용할 수 있다. 주변 밝기에 따라 화면을 조정하는 라이트·다크 모드도 지원해 주행 및 탑승 환경에 맞는 브라우징 경험을 제공한다.

이번 협력은 차량이 단순 이동 수단을 넘어 디지털 서비스 플랫폼으로 바뀌는 흐름과 맞닿아 있다. 완성차 업계가 SDV 전환에 속도를 내면서 차량 내 인포테인먼트 시스템은 검색, 지도, 콘텐츠, 커머스 등 일상 서비스가 연결되는 공간으로 확장되고 있다. 네이버는 현대차그룹과의 협력을 통해 로컬, 검색, 콘텐츠, 브라우저 등 자사 서비스를 차량 환경으로 넓히겠다는 전략이다.

최수연 네이버 대표는 “네이버가 PC에 이어 모바일에서 검색, 로컬, 쇼핑, 콘텐츠 등 일상 속 다양한 경험을 혁신해왔듯이, 현대차그룹과 협력해 모빌리티 생태계 안에서도 새로운 경험을 제공해 나가고자 한다”며 “차량이 단순한 이동 수단을 넘어 이용자의 일상과 디지털 경험을 자연스럽게 연결하며 새로운 가치를 창출하는 플랫폼으로 나아가고 있는 만큼, 네이버의 다양한 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 현대차그룹과 파트너십을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.