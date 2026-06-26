403일간 회기 통해 의안 556건 처리 최길영 의장 “의회 응원 군민에 감사”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 제8대 울주군의회(의장 최길영)가 25일 의사당 본회의장에서 제245회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 지난 4년 동안의 의정활동을 마무리했다.

제8대 울주군의회는 지난 2022년 7월 출범해 정례회 8회, 임시회 26회 등 총 34차례 회기를 운영하며 403일간의 의사일정을 소화했다.

의원 발의를 통한 제·개정 안건 129건을 포함해 조례안과 예·결산안 처리 안건은 556건에 달했다. 또 군정질문 24건, 서면질문 84건, 5분 자유발언 25건을 통해 주요 현안에 대한 정책 대안을 제시했다.

해마다 실시된 행정사무감사를 통해 시정요구 227건, 건의 690건 등 총 917건의 지적 사항을 도출하기도 했다.

특히 울산 지역 최초로 행정사무감사를 1차 정례회에서 실시하도록 제도를 개선해 감사의 정확도와 책임성을 높였으며, 연말 행정사무감사와 예산심의가 겹치며 발생하던 업무 부담을 줄여 의정과 군정 운영의 효율성을 높이는 성과도 만들었다.

최길영 의장은 이날 폐회사에서 “지난 4년은 군민을 위한 책임과 고민의 연속이었다”며 “의회를 믿고 응원해 주신 군민 여러분께 감사드리며, 새롭게 출범하는 제9대 의회가 울주의 발전과 군민 행복을 위해 더욱 힘써주기를 바란다”고 말했다.