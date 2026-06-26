“무더위, 잘하려는 부담감” 패인 짚어 무전술 경기처럼 보인 이유 찾아내야

[헤럴드경제=조용직 기자] 남아프리카공화국과 경기에서 졸전 끝에 패한 데 대한 원인 분석도 삶은 고구마를 급히 삼킨 것처럼 답답하다.

남아공 0-1 패배를 당한 이튿날인 26일 대표팀은 몬테레이에서 다시 과달라하라로 이동했다. 홍명보 감독은 이날 회복 훈련 전 조별리그를 결산하는 기자회견을 했다.

홍명보호는 남아공과 경기에서 그야말로 졸전을 펼쳤다. 전반 10분 이후부터 위협적인 장면을 거의 만들지 못했다. 남아공의 빠른 역습에 속수무책으로 당했다. 선수들은 1, 2차전과는 전혀 다른 경기력을 보였다. 몸이 무거워 보였고, 호흡도 맞지 않았다.

홍 감독은 그런 모습을 보이게 된 이유와 관련해 몬테레이의 무더위라는 ‘환경적 요인’을 언급했다. 그는 “다른 이유를 찾다 보니 그렇게 많이 나오지는 않았다. 환경적인 면이 어려움을 겪게 하지 않았나 하는 생각이 든다”고 말했다.

비교적 온화한 과달라하라에서 두 경기를 치른 선수들이 무더운 몬테레이로 이동한 뒤로는 적응에 어느 정도 어려움을 겪었던 것 같다는 얘기다.

홍 감독은 “데이터를 봤을 때 멕시코전보다 뛰는 양은 조금 줄었고 고강도(러닝)는 조금 더 많았다. 체력적으로 (멕시코전과) 크게 차이가 없었는데, 보기로는 선수들이 굉장히 느려 보이는 것에 대해 이유를 찾기가 쉽지 않다”고 말했다.

심리적 요인도 거론했다. “선수들의 심리적 상태가 너무 잘하려고 하고, 꼭 이겨서 결정하고 싶은 마음이 굉장히 강했던 것 같다. 그러다 보니 정신적·심리적인 면, 날씨가 확 더운 상태에서 하다 보니 잘 맞지 않았던 거라는 생각이 든다”고 설명했다.

대표팀은 이 경기 패배로 A조 3위가 되며 각 조 2위까지 주어지는 토너먼트 티켓은 자력으로 얻지 못했다. 각 조 3위 12개 팀중 하위 4개 팀을 제외한 8개 팀에게 돌아가는 진출권을 기대해 봐야 하는 상황이다.

첫 경기 승리, 강호 멕시코전 패배, 이어서 조 최약체 남아공에 패하며 용두사미의 조별리그 흐름을 보여주는 모습은 설령 32강에 요행히 탑승하더라도 이후를 기대하기 어려운 형국이다. 특히 객관적 전력상 우위였는데도 패한 이유에 대해 명확히 짚어내지 못했다는 점도 매우 불안한 요소로 보인다.

홍 감독은 “경기에 앞서 수십 개의 상황을 준비하는데, 그 외의 돌발 상황이 나오는 경우가 있다. 대처하는 것은 선수들이 해야 하지만 모든 것은 감독의 책임”이라고 말했다. 그러면서 “(32강전을 치른다면) 한 3, 4일 정도 남았다. 어떻게든 잘 만들겠다”고 말했다.