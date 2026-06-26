상업·투자은행 부문 대표였던 로어보·페트노 나란히 사장 승진…기존 유력 후보 레이크는 퇴임

[헤럴드경제=도현정 기자] ‘월가의 황제’, ‘월가의 대통령’으로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장 겸 최고경영자(CEO)의 후계 후보가 트로이 로어보, 더그 페트노 사장으로 정리됐다.

JP모건체이스는 25일(현지시간) 보도자료를 내고 상업·투자은행(CIB) 부문 공동대표를 맡아온 로어보와 더그 페트노가 각각 사장으로 승진한다고 밝혔다. 페트노 사장은 CIB 부문 단독 대표를 맡고, 로어보 사장은 소비자·커뮤니티은행 부문 대표를 맡게 됐다.

차기 유력 후계자로 꼽혀온 메리언 레이크 소비자·커뮤니티은행 부문 대표는 이번에 은퇴하게 됐다. 이로서 다이먼 회장의 승계 구도는 로어보와 페트노 대표 2인 체제로 굳혀진 분위기다.

JP모건은 성명을 통해 “페트노와 로어보를 공동 사장 및 양대 핵심 사업부의 단독 대표로 승진시킨 것은 최고위층의 탁월한 리더십을 지속하게 만들고자 그동안 이사회가 진행해온 승계 계획 과정의 일환”이라고 밝혔다.

다이먼 회장 역시 페트노와 로어보의 승진 인사가 이사회의 신뢰를 반영한 것이라며 “오늘 발표된 변화는 이사회가 후계 계획과 핵심 리더 육성을 신중하게 진행해온 과정에서 이뤄진 중요한 한 걸음을 의미한다”라고 전했다.

다이먼 회장은 지난 2005년부터 약 20년간 미국 내 최대 투자은행인 JP모건체이스를 이끌며 ‘월가의 황제’라는 불렸던, 월가의 막강한 실력자다. 그는 잔여 임기를 묻는 질문에 항상 “5년”이라며 농담 섞인 답변을 내놨으나, 지난 2024년에는 “더는 5년이 아니다”라고 말해 승계 작업이 본격화될 것이란 관측이 나왔다. 이후 소비자·커뮤니티 부문을 이끌어 온 여성 임원 메리언 레이크 대표가 유력 후보로 꼽혔으나, 이번에 로어보·페트노 2인 구도로 후보자를 검증하려는 것으로 풀이된다.

다이먼 회장은 구체적인 퇴임 시점은 밝히지 않았다. 퇴임 후에도 이사회 의장직은 지속해 수행할 것이라는 입장이다.