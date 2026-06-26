서울시 25일 오전 대광위에 공문 발송 국토부 “공문 안와, 공문 오면 검토”

[헤럴드경제=손인규·박병국 기자] 기후동행카드 플러스를 둘러싼 서울시와 국토교통부의 신경전이 이어지고 있다. 지난 17일 서울시의 자료 배포를 놓고 국토부가 “유감”을 표명한데 이어, 이번에는 공문 발송을 놓고 양측이 엇갈린 주장을 하고 있다. 국토교통부 대광위는 이날 오후 브리핑에서 서울시를 향해 “공식 협의 요청 공문이 접수되면 본격적인 검토에 착수하겠다”고 밝히자, 서울시가 “오전에 발송했다”는 자료를 냈다.

‘기후동행카드 플러스’는 ‘모두의 카드’에 기후동행카드의 특화서비스를 연계한 것이다. 서울시는 대광위와 특화서비스 연계에 대해 충분히 협의한 후 ‘기후동행카드 플러스’를 출시하겠다고 밝힌 바 있다.

박지홍 대광위 상임위원은 이날 오후 브리핑에서 ‘기후동행카드와 모두의카드 통합’과 관련한 서울시 요구안은 어느 수준까지 수용할수있냐는 질문에 “6월 초부터 서울시와 실무 협의를 시작해 기후동행카드 고유가 3만 원 환급 종료 계획과 서울시가 준비 중인 플러스 카드 구상을 공유했고, 청년 연령 상향, 따릉이·제대군인·GTX·신분당선 할인 같은 아이디어가 회의에서 제기된 상태”라고 말했다. 그러면서 “다만 다른 7개 지자체 특화카드와 달리 아직 공식 공문을 통한 협의 요청은 없어서 문서로 구체안을 보내오면 재정, 기술, 요금 형평성 영향을 함께 검토한 뒤 결정하게 될 것”이라며 “전국 단일 체계인 모두의카드 거버넌스 안에서 서울시도 조건을 조율하는 방식이 바람직하다”고 말했다.

서울시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)와 지난 12일 대면회의 후 25일 오전 공문을 발송하며 기후동행카드 플러스 출시를 공식 신청했다고 밝혔다. 서울시는 또 “기후동행카드 30일권은 8월 29일까지 이용 가능하고(후불카드는 8월 31일까지 가능), ‘기후동행카드 플러스’ 출시 없이 기후동행카드 서비스가 종료될 경우, 특화서비스 이용이 중단돼 시민 불편이 우려된다”며 “기후동행카드 특화서비스는 따릉이 할인, 청년 할인 상한 연장(34→39세), 제대군인 청년 할인 상한 연장(최대 42세), 문화시설 연계 할인 등으로 서울시가 전액 부담할 예정이며, 대광위와의 협의가 지연될 경우 시민들이 해당 서비스를 이용할 수 없어 조속한 추진이 필요하다”고 밝혔다.

박주선 교통정책과장은 “시민들이 기후동행카드 특화서비스 이용에 불편이 없도록 대광위와의 협의가 조속히 이뤄지기를 기대한다”고 밝혔다.

앞서 대광위는 지난 17일 서울시의 기후동행카드 플러스 출시 발표 이후 해명자료를 통해 “지난 6월 5일 서울시로부터 기후동행카드의 모두의카드 가입 요청을 받아 대도시권광역교통위원회(대광위)에서 검토 중”이라며 “대광위에서는 시스템 개편, 예산 소요, 국민 편의 등을 종합적으로 고려해 기후동행카드의 모두의카드 가입 여부를 결정할 계획”이라고 설명했다. 이어 “검증해야 할 사항이 많은데도 불구하고 서울시에서 독단적으로 자료를 배포한 점은 유감스럽다”고 했다.