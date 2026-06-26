[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]경북 구미시가 반도체 제조시설(팹·Fab) 유치를 위해 산업용지를 평당 1000원 수준에 제공하는 초유의 인센티브를 제시하며 국가 반도체 생산거점 확보에 승부수를 던졌다.

김장호 구미시장은 25일 시청에서 긴급 기자회견을 열고 제5국가산업단지 2단계를 중심으로 한 반도체 팹 유치 전략을 발표하며 “대한민국 반도체 산업 경쟁력과 국가균형발전을 동시에 실현할 수 있는 최적의 입지는 구미”라고 밝혔다.

이번 제안은 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 신규 반도체 투자 후보지로 호남권이 거론되는 상황에서 구미가 보유한 산업 경쟁력을 적극 부각하기 위해 마련됐다.

구미시는 제5국가산단 2단계 82만평 전체를 반도체 팹 부지로 활용할 경우 평당 1000원 수준에 공급하는 방안을 제시했다. 이는 시가 제공하는 혜택 규모만 약 1조2000억원에 달한다.

우선 팹 2기 건설이 가능한 40만평 규모 부지를 1단계로 제공해 약 6000억원 상당의 지원 효과를 기대하고 있다.

이날 김 시장은 구미시는 반도체 생산 최적지라는 점도 적극 내세웠다.

현재 SK실트론과 LG이노텍을 비롯해 반도체 소재·부품·장비(소부장) 관련 기업 309개사가 집적돼 있으며 AI 데이터센터를 포함한 반도체 밸류체인이 구축돼 있다는 설명이다.

여기에 향후 개항 예정인 대구경북신공항과 제5국가산단 2단계가 10㎞ 이내에 위치해 글로벌 물류 경쟁력도 확보할 수 있다는 점도 장점으로 제시했다.

김장호 구미시장은 “정부의 국가균형발전 정책에 따라 새로운 성장거점이 비수도권에 조성되는 것은 바람직한 방향”이라며 “구미는 소부장 기업 집적도와 전력, 용수, 물류까지 모두 갖춘 국내 최고의 반도체 팹 입지”라고 강조했다.

이어 “기업이 투자하기 좋은 환경 조성을 위해 규제 개선과 지원을 더욱 확대하고 과감한 투자유치를 통해 대한민국 반도체 산업 혁신벨트의 핵심 축으로 도약하겠다”고 말했다.