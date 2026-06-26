퀴라소 전반전 코트디부아르한테 뒤져 에콰도드, 퀴라소 이기지 못할 시 韓 32강 진출에 유리

[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 E조 조별예선에서 에콰도르가 독일과 비긴 채 전반전을 마무리했다. 퀴라소는 코트디부아르한테 0대 1로 진 상태에서 후반전을 앞두고 있다. 에콰도르, 퀴라소가 이대로 경기를 이기지 못할 시 우리나라의 32강 진출 가능성은 커진다.

에콰도르는 26일(한국 시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 E조 예선 3차전 독일과의 경기에서 전반전을 1대 1로 마무리했다.

월드컵 직전 다크호스로 분류됐던 에콰도르는 2차례 예선 경기에서 1무 1패로 부진한 성적을 기록했다. 특히 한 수 아래 전력으로 평가받았던 퀴라소와의 조별예선 2차전 경기에서 0대 0 무승부를 기록하면서 조 3위에 머물렀다.

에콰도르는 토너먼트 진출 불씨를 살리기 위해 모이세스 카이세도(첼시)와 윌리안 파초(파리 생제르맹), 피에로 인카피에(아스널) 등 핵심 멤버를 총출동시켰다.

2승을 기록하며 이미 32강 진출에 성공한 독일은 상승세를 이어가기 위해 조슈아 키미히(바이에른 뮌헨)와 플로리안 비르츠(리버풀), 자말 무시알라(바이에른 뮌헨), 카이 하베르츠(아스널) 등 핵심 멤버를 그대로 출전시켰다.

깅기 초반은 팽팽했다. 전반 2분경 독일 비르츠 패스를 받은 르로이 사네(갈라타사라이 SK)가 박스 안에서 슈팅하면서 골을 기록했다. 이에 뒤질세라 9분경 에콰도르의 닐손 앙굴로(선덜랜드 AFC)가 중거리슛을 성공시키면서 이른 시일에 반격에 성공했다.

이후 양팀은 치열한 접전을 펼쳤다. 24분경 독일 다비드 라움(RB 라이프치히)의 크로스를 받은 하베르츠가 헤딩에 성공했지만, 에콰도르 골키퍼인 에르닌 갈린데스(CA 우라칸) 정면으로 향하면서 득점에는 실패했다.

34분에는 비르츠의 패스를 받은 무시알라가 슈팅을 시도했지만 득점까지 이어지지 못했다. 에콰도르는 강한 압박으로 독일 수비진을 위협했지만, 골문을 열지 못했다. 이처럼 양팀은 전반전이 끝날 때까지 추가 득점에 실패했다.

같은 시간 열린 또 다른 E조 예선 경기에선 퀴라소가 코드디부아르한테 0대 1로 뒤진 채 전반전이 끝났다. 앞선 경기에서 코트디부아르는 1승 1패, 퀴라소는 1무 1패를 기록했다.

2개 경기 결과가 이대로 마무리될 시 한국의 32강 진출 가능성은 높아진다. 한국은 전날 열린 남아프리카공화국과의 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 졌다. 이날 패배로 조 3위로 추락했다.

이번 대회에서는 조 3위 중 상위 8개 국가가 32강에 진출할 수 잇다. 이날 경기가 열리는 D, E, F조 3위 팀들이 한국보다 승점이 낮거나 득실 차가 떨어지면 한국은 바로 토너먼트에 진출할 수 있다. 우리나라가 이날 32강 진출을 확정시키기 위해서는 E조에서 에콰도르, 퀴라소가 승리하지 않아야 한다.