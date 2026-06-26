2018·2022년 대회에서도 징계받은 바 있어

[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조에서 3승을 거두고 조별리그를 통과한 개최국 멕시코가 관중의 동성애 혐오 발언으로 징계받을 처지에 놓였다.26일

26일 AP통신 등에 따르면 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와 체코의 경기에서 체코 골키퍼 마테이 코바르시가 골킥하려는 순간 부적절한 단어가 관중석으로부터 나왔다.

멕시코 축구 팬들은 상대 골키퍼가 골킥 하는 순간 ‘푸토’(puto)라고 외친다. 푸토는 스페인어로 몸을 파는 남자 혹은 동성애자, 겁쟁이를 뜻하기도 한다.

이 용어는 2014 브라질 월드컵 때 멕시코 관중이 외치면서 한 번 논란이 일어난 바 있다. 당시 FIFA는 동성애자를 비하한다는 근거가 없다며 제재를 내리지 않았다. 그러나 FIFA는 이듬해부터 입장을 바꿔 푸토에 약자 혐오의 의미가 담겼다는 이유로 멕시코축구협회를 꾸준히 징계하고 있다.

2018 러시아 월드컵 때도 멕시코 관중이 독일과 조별리그에서 이 용어를 외쳤다가 10만스위스프랑(약 1억9천만원)의 벌금을 물었다. 2022 카타르 월드컵에서도 문제가 돼 같은 금액의 벌금이 매겨졌다.

FIFA가 해당 구호가 나왔을 때마다 멕시코축구협회에 책임을 물었던 만큼 이번에도 책임을 피하기 어려워 보인다.

한편, 멕시코는 이날 경기에서 체코를 3대 0으로 완파했다. 이로써 대한민국을 이긴 남아공(2위, 1승 1무 1패)과 함께 32강 토너먼트 진출에 성공했다.