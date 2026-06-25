총 1066가구 수자인 브랜드타운 분양가상한제 적용 민참 공공분양

[헤럴드경제=신혜원 기자] ㈜BS한양이 경상남도 밀양시 밀양부북 공공주택지구 A-1블록과 S-2블록 일원에 들어서는 ‘밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지’의 견본주택을 오는 26일 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 25일 밝혔다.

밀양시 최초의 민간참여 공공주택사업인 밀양부북 공공주택지구에 공급되는 이 단지는 2개 블록, 총 1066가구 규모의 대단지 브랜드타운으로 조성된다. 1단지(A-1블록)는 지하 2층~지상 최고 20층, 총 744가구로 구성된다. 이 중 뉴홈 ‘일반형’ 일반분양 물량은 426가구며, ▷55㎡(이하 전용면적)A 169가구 ▷59㎡A 100가구 ▷59㎡B 157가구 등 소형 타입 위주로 구성돼 신혼부부 및 1~2인 가구의 수요가 높을 전망이다.

2단지(S-2블록)는 지하 1층~지상 최고 20층, 총 322가구 규모다. 일반분양(뉴홈 ‘일반형’)은 ▷74㎡A 24가구 ▷84㎡A 90가구 등 총 114가구로, 3~4인 가구를 겨냥한 중소형 중심으로 구성됐다. 일부 가구에서는 밀양강 조망권도 누릴 수 있다.

단지는 분양가상한제가 적용돼 최근 치솟는 분양가 대비 합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 것이 최대 강점이다. 55㎡는 2억원 중반대, 59㎡는 2억원 중·후반대에 공급되며, 74㎡는 3억원 초반대, 84㎡는 3억원 중·후반대 수준으로 책정돼 실수요자들의 자금 부담을 크게 낮췄다.

밀양에 처음으로 공급되는 ‘수자인’ 브랜드 아파트인 만큼 입지적 장점과 상품성도 두드러진다. 단지는 나노·수소·첨단 소재 중심의 첨단 산업거점이자 지난해 ‘미래첨단소재·부품 기회발전특구’로 지정된 ‘밀양 나노융합 국가산업단지’가 인접해 있다.

사포로, 미리벌로, 밀양대로를 통한 시내외 이동이 용이하며 남밀양IC를 통해 중앙고속도로와 함양울산고속도로 진입이 수월하다. KTX 밀양역도 차량으로 약 10분 거리에 위치한다.

아울러 1단지 동측에 사포초등학교가 위치한 ‘초품아’ 단지이며, 아리랑시장, 삼문동 상권, 밀양시립도서관, 삼문동공설운동장 등 기존 도심의 인프라를 가깝게 이용할 수 있다.

청약 일정은 오는 6월 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표일은 1단지가 7월 7일, 2단지가 7월 8일로 서로 달라 수요자들이 두 개 단지에 중복으로 청약할 수 있다. 정당계약은 8월 18일부터 20지 3일간 견본주택에서 진행된다.

BS한양 관계자는 “밀양부북 공공주택지구의 성장 가능성에 분양가상한제 메리트가 더해져 벌써부터 실수요자들의 문의가 이어지고 있다”며 “밀양 첫 수자인 브랜드타운의 상징성에 걸맞은 특화 설계와 조경을 선보여 지역 주거 트렌드를 선도하겠다”고 말했다.

한편 BS한양은 올해 경기 김포와 평택에서 아파트를 공급했다. 김포 풍무역세권 그라센트 2차에 이어 제일건설과 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 선보였다.