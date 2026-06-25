[헤럴드경제=정대한 기자] GS샵이 디지털과 AI(인공지능) 업무 도구를 한곳에 모은 통합 포털 ‘엑스허브플러스(xhub+)’를 열었다고 25일 밝혔다.

xhub+는 GS샵이 2016년부터 DX(Digital Transformation)와 AX(AI Transformation)를 추진하며 구축한 디지털 툴과 AI 에이전트를 모은 업무 포털이다. GS샵은 지난 10년간 다양한 업무용 툴과 AI 에이전트를 개발해 왔다. 다만 업무용 시스템이 늘어나면서 필요한 도구를 찾고 활용하는 불편도 커졌다. 이에 GS샵은 약 30개의 디지털 툴과 AI 에이전트를 ‘xhub+’에 통합했다.

핵심 기능 중 하나는 AI 에이전트가 적용된 ‘xhub+ 도우미’다. 사용자가 업무에 필요한 데이터나 기능을 자연어로 입력하면 관련 툴을 추천하고 활용 방법을 안내한다. 고객 상품평을 분석해 상품 기획과 개선 포인트 도출을 돕는 리뷰 분석 에이전트 ‘립스틱(Rev:stick)’, 신규 입점 절차나 상품 승인 등 MD 업무를 도와주는 ‘MD피디아’ 등 업무별 AI 에이전트도 탑재했다.

‘AI인사이트’ 시스템도 선보였다. 홈쇼핑 영상 콘텐츠 분야의 AI 활용 성과가 파편화되지 않고 축적되도록 지원하는 시스템이다. 홈쇼핑 임직원들은 검증된 AI 산출물과 업무 도구를 재사용해 중복 작업을 줄이고, 개인의 AI 활용 경험을 조직 전체의 지식 자산으로 전환할 수 있다.

GS샵은 앞으로도 핵심 업무를 중심으로 AI 에이전트와 디지털 툴을 고도화하고, xhub+를 현장 중심 AX가 확산되는 업무 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.