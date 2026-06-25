푸에르토리코 등 인접국에도 쓰나미 경보

[헤럴드경제=정목희 기자] 베네수엘라에서 24일(현지시간) 규모 7.1의 강진이 발생해 수도 카라카스의 주택과 건물이 붕괴하는 등 피해가 발생했다.

미국 지질조사국(USGS)은 이날 오후 베네수엘라 중북부 몬탈반 인근에서 규모 7.1의 지진이 발생했다고 밝혔다. 진원의 깊이는 13㎞로 관측됐다.

강진으로 카라카스 시내 건물들이 크게 흔들리면서 주민들이 급히 건물 밖으로 대피하는 소동이 벌어졌다.

현지 목격자들은 아파트 외벽에 균열이 발생했고 건물 출입구 유리창이 산산조각 났다고 전했다.

목격자들이 촬영한 영상에 따르면 카라카스 거리에는 소방차들이 출동해 있고, 일부 건물들은 외벽이 심하게 손상됐다. 또한 지진 직후 정전이 되고 인터넷이 단절된 상황도 알려졌다.

디오스다도 카베요 내무부 장관은 이번 지진의 진동이 여러 주에서 감지됐다고 밝혔다.

그러면서 카라카스의 알타미라 지역에서 주택과 건물이 붕괴하는 “우려스러운 상황”이 발생했다고 덧붙였다.

인접국인 푸에르토리코를 비롯해 미국령 및 영국령 버진아일랜드에 쓰나미 위협 경보를 발령됐다.

미국 쓰나미경보시스템은 아루바, 퀴라소, 보네르 등 베네수엘라 해안 인근 섬 지역에도 위험한 쓰나미 파도가 덮칠 수 있다고 경고했다.

러시아 리아노보스티 통신은 이번 강진으로 수도 카라카스에서 인명 및 재산 피해가 발생했다고 전했다.