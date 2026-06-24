[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]조주홍 영덕군수 당선인이 다음달 1일 오전 10시 영덕군민체육센터에서 취임식을 열고 제52대 영덕군수로서의 군정 운영을 공식화한다.

취임식에는 각 기관·단체장과 군민 1000여명이 참석하며 오케스트라 초청공연과 함께 취임 선서와 취임사, 박형수 국회의원 축사, 이철우 경북지사 영상 축사, 이재명 대통령 축하 메시지 낭독 등 순으로 진행된다.

이날 조 당선인은 오전 8시 30분 충혼탑 참배를 시작으로 간부 공무원 간담회, 취임식, 사무 인수서 서명, 기자 간담회, 지역내 기관 방문 등의 일정을 소화한다.

조 당선인은 ‘반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕’을 비전으로 공정한 행정과 군민의 화합을 실현하고 영덕군의 번영을 위해 미래 발전 전략과 군정 운영 방향을 구체화해 나갈 계획이다.

특히 지난 17일 영덕군에 12조원 규모의 1.4GW(기가와트)급 대형 원전 2기가 신규 건설되는 것이 확정됨에 따라 조 당선인은 이를 지렛대 삼아 지역의 100년 미래를 책임질 성장동력 확보에 역량을 집중할 것으로 보인다.

조주홍 당선인은 “인구 감소와 지방 소멸의 위기를 극복하고 새로운 산업기반을 구축해 영덕군을 국가 에너지산업의 새로운 중심도시로 성장시키겠다”고 말했다.