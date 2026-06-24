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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 국제유가 하락에도 휘발유 가격이 기대만큼 떨어지지 않고 있다며 법무부에 관련 문제를 조사하라고 지시했다.

24일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “대형 석유회사들이 원유에 지불하는 가격은 급격히 낮아졌는데도 주유소 판매 가격은 그에 상응하게 떨어지지 않고 있다”고 밝혔다.

그는 “휘발유 가격은 지금 내가 보고 있는 것보다 훨씬 더 빨리 내려가기 시작해야 한다”며 법무부에 관련 사안을 조사하라고 지시했다고 말했다.

다만 트럼프 대통령은 구체적으로 어떤 사안에 대한 조사를 지시했는지, 조사 대상이 누구인지는 설명하지 않았다.

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 이후 호르무즈 해협 통항이 늘어나면서 국제유가가 이달 들어 빠르게 내려가고 있는 가운데 국제유가 하락분이 소비자 가격에 빠르게 반영되지 않고 있다는 불만을 드러낸 것으로 풀이된다.