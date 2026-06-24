[헤럴드경제=민성기 기자] 이영표 KBS 해설위원이 대한민국 축구 대표팀의 32강 진출을 위한 남아프리카공화국전 승리 해법을 공개했다.

25일 오전 10시(이하 한국시각), 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀이 남아프리카공화국과 A조 조별리그 최종전을 치른다.

대한민국은 조별리그에서 체코를 꺾었으나 멕시코에 패해 현재 1승 1패를 기록 중이다. 남아프리카공화국전 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다.

현재 멕시코 현지에서 대표팀 경기를 중계하고 있는 이 위원은 남아프리카공화국의 강점으로 빠른 공격 전개를 꼽았다.

이 위원은 “빠른 발을 이용한 뒷공간 침투, 직선적이고 간결한 공격 전개가 가장 큰 강점”이라고 평가했다.

하지만 동시에 “수비 라인 컨트롤이나 선수들 간 커버 플레이가 제대로 이뤄지지 않는 모습들도 보여왔다”고 짚었다.

그러면서 “상대의 강점인 빠른 발을 이용한 뒷공간 침투를 효과적으로 차단하고, 수비 조직력의 허점을 공략한다면 대한민국이 승점 3점을 확보하며 32강에 진출할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

특히 남아프리카공화국의 치명적인 약점으로 무리한 후방 빌드업을 꼽았다.

이 위원은 “1차전부터 수적으로 불리한 상황에서도 뒷쪽에서 빌드업을 시도하다가 실수를 범하고, 볼을 뺏겨 결국 실점까지 하는 패턴이 반복되고 있다”고 분석했다.

이어 “상대가 골키퍼 빌드업으로 패싱을 시도할 때, 적절한 타이밍에 압박을 가한다면 실수를 유도할 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “그 볼을 우리 쪽으로 가지고 오거나, 탈취한 이후에 득점으로 직접 연결시키는 좋은 기회를 만들 수 있을 것”이라고 설명했다.

한편 이번 중계에는 방송인 전현무가 캐스터로 나선다. 전현무는 남아프리카공화국전을 통해 축구 중계 데뷔전을 치르며, 1977년생 동갑내기인 이 위원과 처음 호흡을 맞춘다.