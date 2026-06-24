진상규명위 활동 자료 확보…내용 분석

[헤럴드경제=최의종 기자] 6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민참정권 침해 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈)가 서울시와 서울 송파구 선거관리위원회(선관위) 관계자 등에 대한 강제수사에 나섰다.

합수본은 24일 서울시 선관위 관계자 3명과 송파구 선관위 관계자 9명 등 총 12명에 압수수색을 실시했다고 밝혔다. 합수본은 “투표용지 부족 상황에 면밀한 재구성을 위해 영장을 집행했다”고 했다.

합수본은 지난 15일 투표소 3곳 투표관리원 9명을 참고인 신분으로, 지난 16일 송파구 잠실7동 제2투표소 투표관리원 2명을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 지난 19일에는 서울 강남구 청담동 투표소 투표관리관과 투표관리원 등 2명을 불러 조사했다.

합수본은 지난 22일에는 서울 지역 투표소 공무원 8명을 조사했다. 전날(23일)에도 6·3 지방선거 당일 투표소에서 근무했던 투표관리관 등 3명을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 합수본은 참고인 조사를 마치는 대로 피고발인인 선관위 관계자 조사를 진행할 것으로 보인다.

합수본은 또한 전날(23일) 중앙선거관리위원회(중앙선관위)로부터 투표용지 부족 사태 진상규명위원회(진상규명위) 활동과 검토자료를 제출받아 분석하고 있다고 설명했다.

앞서 진상규명위는 지난 19일 브리핑을 열고 투표용지 부족이 예상돼 추가 용지를 송부받은 투표소가 전국 1만4288개 중 140개로, 그중 추가 송부받은 투표용지를 실제 사용한 투표소는 91개, 잠시라도 투표중단이 발생한 투표소는 26개라고 밝혔다.

진상규명위는 사태 발생 당시 상급위원회에 신속한 보고체계가 전혀 작동되지 않았으며, 상급위원회 지휘권도 발동되지 않았다고 했다. 서울시선관위가 투표 시간 연장을 중앙선관위 보고 없이 결정했으며, 송파구선관위는 투표 종료가 되지 않은 상황에서 개표를 개시했다고도 했다.

진상규명위는 노태악 전 중앙선관위 위원장과 위철환 상임위원, 허철훈 전 사무총장, 강동완 사무차장, 윤재수 전 선거정책실장 등 12명에 대한 수사 의뢰를 권고했다.