[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도 횡성군이 지역 경제·관광 활성화를 위해 일자리 창출과 청소년 교육형 도슨트 확충 등 다각도의 노력을 경주하고 있어 눈길을 모은다.

횡성문화관광재단(대표 이재성)은 관광 활성화 및 지역 인재 양성을 위해 KTO파트너스(주)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 강원지역 관광 관련 기관 간 자원 공유와 기능 협력체계를 구축하고, 관광시설 운영 노하우와 인력 교류를 통해 관광서비스 품질을 높이기 위해 마련됐다.

또, 관광 분야의 실무형 청소년 교육모델을 마련하고, 관광시설 안전 및 안내 교육 등 강원권 관광 협력 모델을 정립하기 위한 의지도 담았다.

두 기관은 이번 협약을 통해 재단이 운영하는 지역축제와 관광시설의 안전관리, 관광객 서비스 향상을 위한 협력 방안을 모색하고 이를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

또한 어린이 도슨트 양성 프로그램과 연계한 협업을 통해 지역 관광안내 인재를 육성하고, 어린이와 청소년이 지역의 문화와 관광자원을 이해하고 해설할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.

이번 협약을 계기로 두 기관은 관광시설 운영 경험과 지역 문화관광 자원을 연계한 협력체계를 구축하고, 관광안내·시설운영·안전관리 분야의 실무 교류를 확대해 지역 관광서비스의 품질 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.

아울러 어린이와 청소년을 대상으로 한 관광 해설 프로그램 협업을 통해 지역 관광인재 양성과 지속 가능한 관광 생태계 조성에도 힘을 모을 예정이다.

횡성문화관광재단 이재성 대표이사는 “이번 협약을 통해 양 기관이 보유한 전문성과 경험을 공유하고 협력함으로써 지역 관광 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역 관광 활성화와 미래 관광인재 양성을 위한 다양한 협력사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.