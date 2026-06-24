산업부, 제2차 민관합동 수출확대회의 개최

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 소비재 중소기업의 해외 시장 진출 확대를 위해 국내에서 발급가능한 해외시험·인증서를 2028년까지 2배로 확대하고 ‘국가대표 K-역직구 플랫폼’ 10개를 2030년까지 육성키로 했다.

산업통상부는 24일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 김정관 장관 주재로 ‘제2차 민관합동 수출확대회의’를 열고 이같은 K-소비재 수출지원방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 ▷수출기업 해외인증 종합지원전략 ▷ 유통과 K-소비재의 융합 수출플랫폼 구축방안 ▷소비재 수출 다변화를 위한 할랄시장 진출 지원방안이 발표됐다.

우선, 기업의 해외인증 취득 비용과 시간을 줄여 부담을 완화한다. 국내에서 발급할 수 있는 해외 시험·인증서를 현재 212종에서 2028년까지 500종으로 확대하고 수출 바우처 지원 규모를 확대한다.

AI 기반 해외인증·기술규제 정보포털을 고도화하고 2027년까지 2000개사를 대상으로 맞춤형 컨설팅도 지원한다.

해외의 불합리한 인증제도에 대해서는 국가기술표준원과 재외공관, 대한무역투자진흥공사(코트라) 등이 ‘원팀’으로 대응한다.

또 K-소비재와 유통산업의 융합 프로그램을 강화한다. ‘국가대표 K-역직구 플랫폼’ 10개를 2030년까지 육성하는 것을 목표로 국내 소비재 기업 연결, 해외 마케팅, 결제 인프라 확충 등을 지원한다.

원스톱 수출지원 시스템 ‘K-소비재 캐리어’도 구축해 유통기업이 소비재 발굴, 인증·판촉 등 총괄 에이전트 역할을 수행하고, 애로사항이 발생하면 유관기관이 맞춤형 지원을 제공하도록 한다.

이를 위해 유통플랫폼 13개사와 8개 수출지원기관은 이날 업무협약을 체결하기도 했다.

K-소비재의 할랄시장 진출 지원방안은 한국무역협회가 본격적으로 시행한다. 국내외 할랄 인증기관 간 교류를 지원해 인정협약 국가와 대상 품목을 확대하고, 할랄 종합정보 시스템을 구축해 1대1 맞춤형 컨설팅 등을 지원한다.

할랄 수출기업을 대상으로 100억원 규모의 무역진흥자금 저리융자도 지원할 예정이다.

김정관 장관은 “수출 5대 강국으로 도약하기 위해 일부 기업, 특정 품목이 아닌 모두 다 함께 성과를 누리는 ‘모두의 수출’이 필수적”이라며 “K-소비재 중소기업이 해외인증의 장벽을 넘고 유통플랫폼과 전 세계로 진출하도록 민관이 힘을 모아 지원하겠다”고 강조했다.